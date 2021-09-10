https://ru.sputnik.md/20210910/monety-koronavirus-44664076.html

В России выпустят монеты, посвященные борьбе с коронавирусом

В России выпустят монеты, посвященные борьбе с коронавирусом

В России выпустят монеты, посвященные борьбе с коронавирусом

2021-09-10T21:44+0300

2021-09-10T21:44+0300

2021-09-10T21:44+0300

коронавирус

россия

спутник v

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Московским монетным двором представили нумизматические наборы монет, посвященные борьбе с коронавирусом в России и созданию вакцины "Спутник V"."Российский фонд прямых инвестиций совместно с Московским монетным двором – филиалом акционерного общества "Гознак" объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте РФПИ.В состав наборов войдут памятная монета Банка России, посвященная труду медработников и сувенирные жетоны "Российский фонд прямых инвестиций" или "Центр имени Н. Ф. Гамалеи. Спутник V".На одной из монет будет изображена бригада скорой помощи в защитных костюмах, а на другой – вакцина "Спутник V" с картой мира, которая символизирует первенство российских ученых в разработке прививки от COVID-19.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи."Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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