https://ru.sputnik.md/20210910/moskva-proschanie-glava-mchs-zinichev-44638236.html

В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым

В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. 10.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-10T09:17+0300

2021-09-10T09:17+0300

2021-09-10T09:17+0300

россия

прощание

мчс

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В российской столице проходит церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым, передает РИА Новости.Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды министра.Отдать дань памяти и уважения Зиничеву пришло множество людей, многие не скрывают слез.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ru.sputnik.md/20210908/glava-mchs-rossia-pogib-44584298.html

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