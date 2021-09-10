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В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым
В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым
Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. 10.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-10T09:17+0300
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россия
прощание
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В российской столице проходит церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым, передает РИА Новости.Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды министра.Отдать дань памяти и уважения Зиничеву пришло множество людей, многие не скрывают слез.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
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прощание, мчс

В Москве прощаются с главой МЧС Зиничевым

09:17 10.09.2021
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© Sputnik / Russian Emergency Situations Ministry / Перейти в фотобанкМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании в Магнитогорске
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев на совещании в Магнитогорске - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Russian Emergency Situations Ministry
/
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В российской столице проходит церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым, передает РИА Новости.
Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды министра.
Отдать дань памяти и уважения Зиничеву пришло множество людей, многие не скрывают слез.
Евгений Зиничев - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Россия
Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
8 сентября, 13:31
326
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
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