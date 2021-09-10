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В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
2021-09-10T20:19+0300
2021-09-10T20:19+0300
коронавирус
национальная армия
министр обороны
эпидемиологическая ситуация
в молдове
анатолие носатый
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Министр обороны Анатолий Носатый распорядился в пятницу, 10 сентября, усилить меры по снижению рисков распространения вируса SARS-CoV-2 среди служащих Национальной армии. Распоряжение издано вслед за решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению, а также в связи со значительным увеличением числа инфицированных COVID-19.Носатый потребовал строгого соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе ношения на службе защитных масок и соблюдения социальной дистанции.Кроме того, обязательной мерой для военнослужащих Национальной армии, отправляющихся в служебные командировки за границу, станет предъявление сертификата о вакцинации и медицинский осмотр по возвращении. Министр обороны также призвал всех военных и гражданских служащих прививаться от коронавируса. Сообщается, что на сегодняшний день 67% служащих Национальной армии привиты обеими дозами вакцины.
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национальная армия, министр обороны, эпидемиологическая ситуация, в молдове, анатолие носатый

В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры

20:19 10.09.2021
195
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaНациональная армия Молдовы
Национальная армия Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Соответствующее распоряжение поступило непосредственно от главы Минобороны республики.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Министр обороны Анатолий Носатый распорядился в пятницу, 10 сентября, усилить меры по снижению рисков распространения вируса SARS-CoV-2 среди служащих Национальной армии. Распоряжение издано вслед за решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению, а также в связи со значительным увеличением числа инфицированных COVID-19.

"Так, были ограничены посещения подразделений национальной армии гражданскими лицами и иностранцами, к минимуму сведены массовые и праздничные мероприятия. Командиры подразделений проведут лекции для личного состава о вирусе SARS-CoV-2 и агрессивности новых штаммов", – сообщает официальный интернет-ресурс Министерства обороны.

Носатый потребовал строгого соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе ношения на службе защитных масок и соблюдения социальной дистанции.
Кроме того, обязательной мерой для военнослужащих Национальной армии, отправляющихся в служебные командировки за границу, станет предъявление сертификата о вакцинации и медицинский осмотр по возвращении.
Министр обороны также призвал всех военных и гражданских служащих прививаться от коронавируса.
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Сообщается, что на сегодняшний день 67% служащих Национальной армии привиты обеими дозами вакцины.
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