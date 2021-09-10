https://ru.sputnik.md/20210910/natsionalnaia-armia-44660080.html

В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры

В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры

В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры

2021-09-10T20:19+0300

2021-09-10T20:19+0300

2021-09-10T20:19+0300

коронавирус

национальная армия

министр обороны

эпидемиологическая ситуация

в молдове

анатолие носатый

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Министр обороны Анатолий Носатый распорядился в пятницу, 10 сентября, усилить меры по снижению рисков распространения вируса SARS-CoV-2 среди служащих Национальной армии. Распоряжение издано вслед за решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению, а также в связи со значительным увеличением числа инфицированных COVID-19.Носатый потребовал строгого соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе ношения на службе защитных масок и соблюдения социальной дистанции.Кроме того, обязательной мерой для военнослужащих Национальной армии, отправляющихся в служебные командировки за границу, станет предъявление сертификата о вакцинации и медицинский осмотр по возвращении. Министр обороны также призвал всех военных и гражданских служащих прививаться от коронавируса. Сообщается, что на сегодняшний день 67% служащих Национальной армии привиты обеими дозами вакцины.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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2021

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национальная армия, министр обороны, эпидемиологическая ситуация, в молдове, анатолие носатый