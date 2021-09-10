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Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности внес ясность в вопрос энергетического сектора и индексации газовой стоимости.
2021-09-10T09:00+0300
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Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
"Я все-таки думаю, что здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше. Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности.
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Валентина Топоривская
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Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы

09:00 10.09.2021
192
Радио
Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности внес ясность в вопрос энергетического сектора и индексации газовой стоимости.
"Я все-таки думаю, что здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше. Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности.

"Что касается нынешней цены на газ, то, вероятно, здесь будет какая-то индексация с учетом мировой конъюнктуры изменения цен на газ, но вряд ли она будет какой-то суперпрогрессивной. Я думаю, что решения могут быть компромиссными", - заключил собеседник.

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