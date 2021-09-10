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Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы

Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности внес ясность в вопрос энергетического сектора и индексации газовой стоимости.

2021-09-10T09:00+0300

2021-09-10T09:00+0300

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Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы Пасечник: от чего будет зависеть новая цена на российский газ для Молдовы

"Я все-таки думаю, что здесь, наверное, коррелируют друг с другом два аспекта – это политика и в любом случае экономика, но экономического содержания в вопросе газа, конечно, больше. Экономики, исходя из общемировых тенденций, наверное, должно быть больше", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.По его мнению, несмотря на то что энергетический сектор всегда сильно политизирован, порой его политизируют искусственно, поэтому рассуждать в этом вопросе можно до бесконечности.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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