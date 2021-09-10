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Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии
Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии
Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии
2021-09-10T14:51+0300
2021-09-10T14:51+0300
общество
ирина влах
гагаузия
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КОМРАТ, 10 сен - Sputnik, Максим Топал. Глава Гагаузской автономии Ирина Влах получила серьезную травму ноги и была прооперирована в комратской районной больнице. Врачи рассказали о состоянии главы автономии."Ирина Федоровна поступила к нам с жалобами на боль в ноге. Она ее подвернула на улице села Конгазчик, куда отправилась в рабочую поездку", - рассказал Sputnik врач-травматолог Георгий Нягу.Медиками был сделан рентген, который показал "перелом в области малой кости на стопе"."Ирина Влах была госпитализирована в травматологическое отделение комратской районной больницы. Мы ее прооперировали. Послеоперационный период она провела также в нашем травматологическом отделении - там же, где лечатся все наши граждане", - добавил врач.На следующий день после операции Ирина Влах опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором отметила профессионализм врачей, и поблагодарила жителей автономии за слова поддержки."Благодарю всех за поддержку и за красивые слова – вы очень вдохновляете! Отдельно благодарю команду районной больницы Комрата – за ваш профессионализм и вовлечение! Вы особенные! Сейчас прохожу процесс реабилитации, который не мешает в контакте с коллегами выполнять нашу повестку действий", - написала Ирина Влах.Глава Гагаузской автономии подвернула ногу во время рабочей поездки в селе Конгазчик 7 сентября. Медицинская реабилитация займет до двух месяцев. Свои обязанности глава автономии пока выполняет дистанционно.
https://ru.sputnik.md/20210908/irina-vlakh-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-44590151.html
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ирина влах, гагаузия

Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии

14:51 10.09.2021
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© Sputnik / Maxim TopalПриемный покой районной больницы Комрата
Приемный покой районной больницы Комрата - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
После операции глава автономии Ирина Влах находилась в обычной палате, где под наблюдение врачей помещают и других пациентов больницы Комрата.
КОМРАТ, 10 сен - Sputnik, Максим Топал. Глава Гагаузской автономии Ирина Влах получила серьезную травму ноги и была прооперирована в комратской районной больнице. Врачи рассказали о состоянии главы автономии.
"Ирина Федоровна поступила к нам с жалобами на боль в ноге. Она ее подвернула на улице села Конгазчик, куда отправилась в рабочую поездку", - рассказал Sputnik врач-травматолог Георгий Нягу.
Медиками был сделан рентген, который показал "перелом в области малой кости на стопе".
© Sputnik / Maxim TopalВрач-травматолог комратской больницы Георгий Нягу
Врач-травматолог комратской больницы Георгий Нягу - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Врач-травматолог комратской больницы Георгий Нягу
© Sputnik / Maxim Topal
"Ирина Влах была госпитализирована в травматологическое отделение комратской районной больницы. Мы ее прооперировали. Послеоперационный период она провела также в нашем травматологическом отделении - там же, где лечатся все наши граждане", - добавил врач.
На следующий день после операции Ирина Влах опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором отметила профессионализм врачей, и поблагодарила жителей автономии за слова поддержки.
Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Общество
Ирина Влах попала в больницу с переломом
8 сентября, 15:45
272
"Благодарю всех за поддержку и за красивые слова – вы очень вдохновляете! Отдельно благодарю команду районной больницы Комрата – за ваш профессионализм и вовлечение! Вы особенные! Сейчас прохожу процесс реабилитации, который не мешает в контакте с коллегами выполнять нашу повестку действий", - написала Ирина Влах.
Глава Гагаузской автономии подвернула ногу во время рабочей поездки в селе Конгазчик 7 сентября. Медицинская реабилитация займет до двух месяцев. Свои обязанности глава автономии пока выполняет дистанционно.
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