https://ru.sputnik.md/20210910/perelom-operatsiya-vrach-lechenie-bashkan-gagauzii-44648287.html

Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии

Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии

Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии

2021-09-10T14:51+0300

2021-09-10T14:51+0300

2021-09-10T14:51+0300

общество

ирина влах

гагаузия

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КОМРАТ, 10 сен - Sputnik, Максим Топал. Глава Гагаузской автономии Ирина Влах получила серьезную травму ноги и была прооперирована в комратской районной больнице. Врачи рассказали о состоянии главы автономии."Ирина Федоровна поступила к нам с жалобами на боль в ноге. Она ее подвернула на улице села Конгазчик, куда отправилась в рабочую поездку", - рассказал Sputnik врач-травматолог Георгий Нягу.Медиками был сделан рентген, который показал "перелом в области малой кости на стопе"."Ирина Влах была госпитализирована в травматологическое отделение комратской районной больницы. Мы ее прооперировали. Послеоперационный период она провела также в нашем травматологическом отделении - там же, где лечатся все наши граждане", - добавил врач.На следующий день после операции Ирина Влах опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором отметила профессионализм врачей, и поблагодарила жителей автономии за слова поддержки."Благодарю всех за поддержку и за красивые слова – вы очень вдохновляете! Отдельно благодарю команду районной больницы Комрата – за ваш профессионализм и вовлечение! Вы особенные! Сейчас прохожу процесс реабилитации, который не мешает в контакте с коллегами выполнять нашу повестку действий", - написала Ирина Влах.Глава Гагаузской автономии подвернула ногу во время рабочей поездки в селе Конгазчик 7 сентября. Медицинская реабилитация займет до двух месяцев. Свои обязанности глава автономии пока выполняет дистанционно.

https://ru.sputnik.md/20210908/irina-vlakh-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-44590151.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ирина влах, гагаузия