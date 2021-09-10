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Снова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Снова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Снова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
2021-09-10T21:16+0300
2021-09-10T21:16+0300
экономика
в молдове
топливо
молдова
национальное агентство по регулированию в энергетике
нарэ
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило более высокие цены на топливо на ближайшие дни. Цены повышаются шестой раз подряд. Так, максимальная розничная цена бензина А-95 составит 20 лей 78 банов за литр ( рост на восемь банов), а дизельного топлива – 16 лей 71 бан (рост на два бана).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
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в молдове, топливо, молдова, национальное агентство по регулированию в энергетике, нарэ

Снова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены

21:16 10.09.2021
187
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Согласно последним данным, опубликованным НАРЭ, цены на топливо могут снова вырасти.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило более высокие цены на топливо на ближайшие дни.
Цены повышаются шестой раз подряд.
Так, максимальная розничная цена бензина А-95 составит 20 лей 78 банов за литр ( рост на восемь банов), а дизельного топлива – 16 лей 71 бан (рост на два бана).
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Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. НАРЭ ранее поясняло в своем заявлении, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет рост средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана Ида восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
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