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Погодные рекорды 10 сентября
Погодные рекорды 10 сентября
Погодные рекорды 10 сентября
2021-09-10T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Самое холодное десятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +4 градусов по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды 10 сентября

00:02 10.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Самое холодное десятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +4 градусов по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
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28 января 2019, 08:55
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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