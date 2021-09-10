https://ru.sputnik.md/20210910/pogodnye-rekordy-10-sentyabrya-44634102.html
Погодные рекорды 10 сентября
Погодные рекорды 10 сентября
Погодные рекорды 10 сентября
2021-09-10T00:02+0300
2021-09-10T00:02+0300
2021-09-10T00:02+0300
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рекорды
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Самое холодное десятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +4 градусов по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды 10 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Самое холодное десятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +4 градусов по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +35 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.