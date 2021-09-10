https://ru.sputnik.md/20210910/pogodnye-rekordy-10-sentyabrya-44634102.html

Погодные рекорды 10 сентября

Погодные рекорды 10 сентября

Погодные рекорды 10 сентября

2021-09-10T00:02+0300

2021-09-10T00:02+0300

2021-09-10T00:02+0300

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Самое холодное десятое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в начале прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +4 градусов по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +35 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20190128/Est-li-zhizn-pod-ldami-Antarktidy---uchenye-nashli-otvet-24362066.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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