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Пока все спали: бушующий ураган, свалка из красной икры и ситуация с COVID-19
Пока все спали: бушующий ураган, свалка из красной икры и ситуация с COVID-19
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 10.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-10T08:41+0300
2021-09-10T08:54+0300
общество
ураган
мексика
икра
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Центр мощного урагана "Олаф" переместился из Тихого океана на побережье мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, передает РИА Новости."Ураган "Олаф" обрушился на побережье! Предупреждаем о максимальной опасности центральной и южной части Южной Нижней Калифорнии. Держитесь подальше от окон и избегайте травм, если они сломаются. Оставайтесь в безопасности в своем доме или временном убежище, пока власти не укажут, что опасность миновала", - сообщила в своем блоге в Twitter Служба гражданской защиты Мексики.Сообщается, что скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 километров в час с порывами до 185 километров в час.В городе Ла-Пас до 5.00 пятницы временно закрылся международный аэропорт. Власти штата объявили тревогу, отменив школьные занятия и работу госучреждений.Уровень осадков в отдельных районах Южной Нижней Калифорнии может достичь 250 миллиметров, сильные дожди ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас."Дожди, вызванные тропическим циклоном, могут вызвать оползни, повышение уровня рек и ручьев, а также разливы и наводнения в низменных районах", - говорится в сообщении комиссии.Власти настоятельно рекомендуют населению следить за уведомлениями комиссии по водным ресурсам и следовать указаниям службы гражданской защиты.В России нашли свалку из контейнеров с красной икройСвалку из контейнеров с красной икрой нашли в лесу возле российского Благовещенска, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Амурской области."Работники прокуратуры Благовещенского района совместно со специалистами администрации района выехали на участок местности, расположенный неподалеку от полигона твердых бытовых отходов города Благовещенска. По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных, предположительно, икрой рыб семейства лососевых (красная икра). Маркировка на таре в ходе осмотра не обнаружена", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура направила информацию в полицию для установления собственника выброшенной продукции и проведения процессуальной проверки.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 223,1 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 223 145 303. Из них 4 605 457 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США (40 601 577). Следом идут Индия (33 139 981) и Бразилия (20 958 899 ).В Молдове лабораторным путем за последние сутки подтвержден 731 новый случай инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 273 056.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 12 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6466.
https://ru.sputnik.md/20210909/shtorm-olaf-opasen-meksike-ugrozhaet-uragan-44633889.html
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ураган, мексика, икра

Пока все спали: бушующий ураган, свалка из красной икры и ситуация с COVID-19

08:41 10.09.2021 (обновлено: 08:54 10.09.2021)
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© REUTERS / Brian Snyder Высокие волны до обрушения тропического шторма "Генри" на США
Высокие волны до обрушения тропического шторма Генри на США - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / Brian Snyder
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Центр мощного урагана "Олаф" переместился из Тихого океана на побережье мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, передает РИА Новости.
"Ураган "Олаф" обрушился на побережье! Предупреждаем о максимальной опасности центральной и южной части Южной Нижней Калифорнии. Держитесь подальше от окон и избегайте травм, если они сломаются. Оставайтесь в безопасности в своем доме или временном убежище, пока власти не укажут, что опасность миновала", - сообщила в своем блоге в Twitter Служба гражданской защиты Мексики.
Сообщается, что скорость ветра в эпицентре урагана составляет 150 километров в час с порывами до 185 километров в час.
В городе Ла-Пас до 5.00 пятницы временно закрылся международный аэропорт. Власти штата объявили тревогу, отменив школьные занятия и работу госучреждений.
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Уровень осадков в отдельных районах Южной Нижней Калифорнии может достичь 250 миллиметров, сильные дожди ожидаются в штатах Синалоа, Наярит, Халиско, Колима, Дуранго и Сакатекас.
"Дожди, вызванные тропическим циклоном, могут вызвать оползни, повышение уровня рек и ручьев, а также разливы и наводнения в низменных районах", - говорится в сообщении комиссии.
Власти настоятельно рекомендуют населению следить за уведомлениями комиссии по водным ресурсам и следовать указаниям службы гражданской защиты.

В России нашли свалку из контейнеров с красной икрой

Свалку из контейнеров с красной икрой нашли в лесу возле российского Благовещенска, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Амурской области.
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"Работники прокуратуры Благовещенского района совместно со специалистами администрации района выехали на участок местности, расположенный неподалеку от полигона твердых бытовых отходов города Благовещенска. По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных, предположительно, икрой рыб семейства лососевых (красная икра). Маркировка на таре в ходе осмотра не обнаружена", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура направила информацию в полицию для установления собственника выброшенной продукции и проведения процессуальной проверки.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 223,1 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 223 145 303. Из них 4 605 457 скончались.
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На первой строчке по числу инфицированных – США (40 601 577). Следом идут Индия (33 139 981) и Бразилия (20 958 899 ).
В Молдове лабораторным путем за последние сутки подтвержден 731 новый случай инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 273 056.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 12 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6466.
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