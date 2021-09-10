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https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html
Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ
Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ
Попеску - о молдавско-российских отношениях и о новом после в РФ
2021-09-10T13:40+0300
2021-09-10T13:40+0300
политика
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Назначение нового посла Молдовы в России - важный вопрос для нашей страны и дипломатии, заявил на брифинге в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По его словам, любой отзыв посла или его назначение подразумевает некоторые процедуры, которые могут длиться продолжительное время, иногда от двух до трех месяцев. Попеску добавил, что имя кандидата будет названо в "подходящее время и когда будет точно известно, что определенные процедуры соблюдены". Глава МИДЕИ напомнил, что предыдущий посол Молдовы в России Владимир Головатюк официально покинул свою должность 7 сентября, "именно с этой даты и нужно начинать отсчет необходимого времени для поиска нового кандидата". Кроме того, Попеску ответил на вопрос о дальнейшем развитии отношении Молдовы и России. По мнению дипломата, "это сотрудничество постоянно обсуждается в нашем обществе и за ним пристально следят". В то же время Попеску отметил, что еще во время предвыборной кампании было четко сказано, какими будут отношения Молдовы с Россией при новой власти."Мы желаем спокойных, уважительных и прагматичных отношений с Россией. Интересы Молдовы - создать благоприятные международные условия для внутренних трансформаций и борьбы с коррупцией", - заявил Попеску. В заключение он подчеркнул, что молдавские власти хотят "смотреть отношения двух стран сквозь призму необходимости консолидации Молдовы как государства".
https://ru.sputnik.md/20210908/golovatyuk-o-rabote-poslom-russii-ustanovleny-dobrye-otnosheniya-44587599.html
https://ru.sputnik.md/20210819/aureliu-chokoy-naznachenie-posol-rossia-44046576.html
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Юлия Липовая
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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии, нику попеску

Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ

13:40 10.09.2021
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© Photo : Miroslav RotariПремьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
Все материалы
Глава молдавского внешнеполитического ведомства рассказал, когда может быть назначен новый посол Молдовы в России.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Назначение нового посла Молдовы в России - важный вопрос для нашей страны и дипломатии, заявил на брифинге в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
"Молдове нужно сильное дипломатическое представительство в столицах стран мира, особенно в такой важной – как Москва", - уточнил Попеску.
По его словам, любой отзыв посла или его назначение подразумевает некоторые процедуры, которые могут длиться продолжительное время, иногда от двух до трех месяцев.
"Мы в процессе назначения многих послов. Также мы в поиске кандидата на должность посла в России, который сможет продвигать наши интересы наиболее эффективно", - объяснил глава внешнеполитического ведомства.
Попеску добавил, что имя кандидата будет названо в "подходящее время и когда будет точно известно, что определенные процедуры соблюдены".
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Глава МИДЕИ напомнил, что предыдущий посол Молдовы в России Владимир Головатюк официально покинул свою должность 7 сентября, "именно с этой даты и нужно начинать отсчет необходимого времени для поиска нового кандидата".
Кроме того, Попеску ответил на вопрос о дальнейшем развитии отношении Молдовы и России. По мнению дипломата, "это сотрудничество постоянно обсуждается в нашем обществе и за ним пристально следят".
В то же время Попеску отметил, что еще во время предвыборной кампании было четко сказано, какими будут отношения Молдовы с Россией при новой власти.
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"Мы желаем спокойных, уважительных и прагматичных отношений с Россией. Интересы Молдовы - создать благоприятные международные условия для внутренних трансформаций и борьбы с коррупцией", - заявил Попеску.
В заключение он подчеркнул, что молдавские власти хотят "смотреть отношения двух стран сквозь призму необходимости консолидации Молдовы как государства".
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