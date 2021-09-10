https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html

Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ

Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ

Попеску - о молдавско-российских отношениях и о новом после в РФ

2021-09-10T13:40+0300

2021-09-10T13:40+0300

2021-09-10T13:40+0300

политика

в молдове

россия

молдова

владимир головатюк

посольство молдовы в россии

нику попеску

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Назначение нового посла Молдовы в России - важный вопрос для нашей страны и дипломатии, заявил на брифинге в пятницу глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По его словам, любой отзыв посла или его назначение подразумевает некоторые процедуры, которые могут длиться продолжительное время, иногда от двух до трех месяцев. Попеску добавил, что имя кандидата будет названо в "подходящее время и когда будет точно известно, что определенные процедуры соблюдены". Глава МИДЕИ напомнил, что предыдущий посол Молдовы в России Владимир Головатюк официально покинул свою должность 7 сентября, "именно с этой даты и нужно начинать отсчет необходимого времени для поиска нового кандидата". Кроме того, Попеску ответил на вопрос о дальнейшем развитии отношении Молдовы и России. По мнению дипломата, "это сотрудничество постоянно обсуждается в нашем обществе и за ним пристально следят". В то же время Попеску отметил, что еще во время предвыборной кампании было четко сказано, какими будут отношения Молдовы с Россией при новой власти."Мы желаем спокойных, уважительных и прагматичных отношений с Россией. Интересы Молдовы - создать благоприятные международные условия для внутренних трансформаций и борьбы с коррупцией", - заявил Попеску. В заключение он подчеркнул, что молдавские власти хотят "смотреть отношения двух стран сквозь призму необходимости консолидации Молдовы как государства".

https://ru.sputnik.md/20210908/golovatyuk-o-rabote-poslom-russii-ustanovleny-dobrye-otnosheniya-44587599.html

https://ru.sputnik.md/20210819/aureliu-chokoy-naznachenie-posol-rossia-44046576.html

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в молдове, россия, молдова, владимир головатюк, посольство молдовы в россии, нику попеску