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Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе
Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе
Путин: причина высоких цен на газ в Европе заключается в политике Еврокомиссии
2021-09-10T10:03+0300
2021-09-10T10:03+0300
россия
газ
владимир путин
цена на газ
еврокомиссия
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вКИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе. По словам главы государства, это связано с политикой предыдущего состава Еврокомиссии, передает РИА Новости. Заявление было сделано российским президентом по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.Путин напомнил, что на свободном европейском рынке сырье продается по 650 долларов за тысячу кубометров. В то же время стоимость российского топлива привязана к нефти, поэтому колебания "идут более мягко".В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый максимум был побит накануне, когда стоимость контракта дошла до отметки в 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.По словам аналитиков, это связано с низкими запасами в европейских хранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.
https://ru.sputnik.md/20210910/pasechnik-ot-chego-budet-zaviset-novaya-tsena-na-rossiyskiy-gaz-dlya-moldovy-44606712.html
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газ, владимир путин, цена на газ, еврокомиссия

Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе

10:03 10.09.2021
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Недавно цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров.
вКИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе. По словам главы государства, это связано с политикой предыдущего состава Еврокомиссии, передает РИА Новости. Заявление было сделано российским президентом по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Путин напомнил, что на свободном европейском рынке сырье продается по 650 долларов за тысячу кубометров. В то же время стоимость российского топлива привязана к нефти, поэтому колебания "идут более мягко".

По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а "Газпром" в ту же Германию продает по 220. Во всяком случае, так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь.

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Владимир Путин
Президент России
В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый максимум был побит накануне, когда стоимость контракта дошла до отметки в 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.
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По словам аналитиков, это связано с низкими запасами в европейских хранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.
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