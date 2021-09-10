https://ru.sputnik.md/20210910/putinprichina-vysokie-tsena-gaz-evropa-44639598.html

Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе

Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе

Путин: причина высоких цен на газ в Европе заключается в политике Еврокомиссии

2021-09-10T10:03+0300

2021-09-10T10:03+0300

2021-09-10T10:03+0300

россия

газ

владимир путин

цена на газ

еврокомиссия

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вКИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе. По словам главы государства, это связано с политикой предыдущего состава Еврокомиссии, передает РИА Новости. Заявление было сделано российским президентом по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.Путин напомнил, что на свободном европейском рынке сырье продается по 650 долларов за тысячу кубометров. В то же время стоимость российского топлива привязана к нефти, поэтому колебания "идут более мягко".В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый максимум был побит накануне, когда стоимость контракта дошла до отметки в 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.По словам аналитиков, это связано с низкими запасами в европейских хранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.

https://ru.sputnik.md/20210910/pasechnik-ot-chego-budet-zaviset-novaya-tsena-na-rossiyskiy-gaz-dlya-moldovy-44606712.html

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газ, владимир путин, цена на газ, еврокомиссия