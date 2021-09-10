https://ru.sputnik.md/20210910/stroitelstvo-severnogo-potoka--2-polnostyu-zaversheno-44640456.html

Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено

Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено

В пятницу утром полностью завершилось строительство "Северного потока — 2", заявили в "Газпроме"

2021-09-10T10:37+0300

2021-09-10T10:37+0300

2021-09-10T10:37+0300

россия

газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В пятницу утром полностью завершилось строительство "Северного потока — 2", заявили в "Газпроме"."Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух его ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, передает РИА Новости.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Спор остается неразрешенным.Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.

https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html

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газ, северный поток-2