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https://ru.sputnik.md/20210910/stroitelstvo-severnogo-potoka--2-polnostyu-zaversheno-44640456.html
Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено
Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено
В пятницу утром полностью завершилось строительство "Северного потока — 2", заявили в "Газпроме"
2021-09-10T10:37+0300
2021-09-10T10:37+0300
россия
газ
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В пятницу утром полностью завершилось строительство "Северного потока — 2", заявили в "Газпроме"."Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух его ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, передает РИА Новости.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Спор остается неразрешенным.Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.
https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html
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газ, северный поток-2

Строительство "Северного потока — 2" полностью завершено

10:37 10.09.2021
9
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
Перейти в фотобанк
Начало эксплуатации трубопровода запланировано на конец года.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В пятницу утром полностью завершилось строительство "Северного потока — 2", заявили в "Газпроме".
"Северный поток — 2" протянули из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух его ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, передает РИА Новости.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Экономика
Завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока — 2"
6 сентября, 16:01
253
При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Спор остается неразрешенным.
Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.
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