https://ru.sputnik.md/20210910/suez-kanal-44649795.html
В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
В шаге от затора: еще одно судно село на мель на Суэцком канале
2021-09-10T18:13+0300
2021-09-10T18:13+0300
2021-09-10T18:13+0300
видео
видео
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0a/44645082_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_7bb5c5cb0806d9ec0e65d45d6cca68c3.jpg
В четверг администрация Суэцкого канала заявила о том, что сухогруз Coral Crystal сел на мель. К счастью, этот инцидент на движении судов по каналу не сказался, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Суэцкого канала.Судно сняли с мели с помощью буксиров, после чего сухогруз продолжил путь в Порт-Судан.На видео можно увидеть, как буксиры сопровождают снятый с мели Coral Crystal.В апреле 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, после чего навигация возобновилась.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given составил около миллиарда долларов, заявили тогда в администрации канала.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0a/44645082_147:0:1034:665_1920x0_80_0_0_55070757c7432f3359dbaee2aef96a34.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео, в мире
В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
Еще один морской сухогруз сел на мель в акватории Суэцкого канала. К счастью, масштабного затора удалось избежать.
В четверг администрация Суэцкого канала заявила о том, что сухогруз Coral Crystal сел на мель. К счастью, этот инцидент на движении судов по каналу не сказался, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Суэцкого канала.
"Администрация канала быстро отреагировала на инцидент с временно севшим на мель сухогрузом Coral Crystal, шедшим в составе северной колонны, на 54-м километре канала", – сообщается в пресс-релизе.
Судно сняли с мели с помощью буксиров, после чего сухогруз продолжил путь в Порт-Судан.
На видео можно увидеть, как буксиры сопровождают снятый с мели Coral Crystal.
В апреле 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель
на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.
Судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, после чего навигация возобновилась.
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given составил около миллиарда долларов, заявили тогда в администрации канала.