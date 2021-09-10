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В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
В шаге от затора: еще одно судно село на мель на Суэцком канале
2021-09-10T18:13+0300
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В четверг администрация Суэцкого канала заявила о том, что сухогруз Coral Crystal сел на мель. К счастью, этот инцидент на движении судов по каналу не сказался, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Суэцкого канала.Судно сняли с мели с помощью буксиров, после чего сухогруз продолжил путь в Порт-Судан.На видео можно увидеть, как буксиры сопровождают снятый с мели Coral Crystal.В апреле 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, после чего навигация возобновилась.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given составил около миллиарда долларов, заявили тогда в администрации канала.
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В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале

18:13 10.09.2021
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© Ruptly / Suez Canal Authority
Еще один морской сухогруз сел на мель в акватории Суэцкого канала. К счастью, масштабного затора удалось избежать.
В четверг администрация Суэцкого канала заявила о том, что сухогруз Coral Crystal сел на мель. К счастью, этот инцидент на движении судов по каналу не сказался, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Суэцкого канала.

"Администрация канала быстро отреагировала на инцидент с временно севшим на мель сухогрузом Coral Crystal, шедшим в составе северной колонны, на 54-м километре канала", – сообщается в пресс-релизе.

Судно сняли с мели с помощью буксиров, после чего сухогруз продолжил путь в Порт-Судан.
На видео можно увидеть, как буксиры сопровождают снятый с мели Coral Crystal.
В апреле 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.
Судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, после чего навигация возобновилась.
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given составил около миллиарда долларов, заявили тогда в администрации канала.
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