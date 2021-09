https://ru.sputnik.md/20210910/suez-kanal-44649795.html

В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале

2021-09-10T18:13+0300

в мире

В четверг администрация Суэцкого канала заявила о том, что сухогруз Coral Crystal сел на мель. К счастью, этот инцидент на движении судов по каналу не сказался, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Суэцкого канала.Судно сняли с мели с помощью буксиров, после чего сухогруз продолжил путь в Порт-Судан.На видео можно увидеть, как буксиры сопровождают снятый с мели Coral Crystal.В апреле 2021 года контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, после чего навигация возобновилась.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given составил около миллиарда долларов, заявили тогда в администрации канала.

