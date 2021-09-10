https://ru.sputnik.md/20210910/taktika-vaktsinatsia-44664629.html
Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
Создатель вакцины от COVID-19 рассказали об изменении тактики вакцинации
2021-09-10T23:09+0300
2021-09-10T23:09+0300
2021-09-10T23:09+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после появления "дельта"-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, сообщает РИА Новости.Гинцбург подчеркнул, что вакцина "Спутник V" обеспечивает более широкий спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, по сравнению с другими препаратами."Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи."Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210909/g20-sputnik-luchshee-sredstvo-profilaktika-covid-19-44610835.html
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россия, вакцинация, спутник v
Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
Глава Центра имени Гамалеи рассказал об изменении тактики и стратегии вакцинации в связи с появлением новых штаммов коронавируса.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после появления "дельта"-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, сообщает РИА Новости
.
"Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень <...> протективных антител", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.
Гинцбург подчеркнул, что вакцина "Спутник V" обеспечивает более широкий спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, по сравнению с другими препаратами.
"Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.