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Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
Создатель вакцины от COVID-19 рассказали об изменении тактики вакцинации
2021-09-10T23:09+0300
2021-09-10T23:09+0300
коронавирус
россия
вакцинация
спутник v
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после появления "дельта"-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, сообщает РИА Новости.Гинцбург подчеркнул, что вакцина "Спутник V" обеспечивает более широкий спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, по сравнению с другими препаратами."Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи."Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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россия, вакцинация, спутник v

Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации

23:09 10.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава Центра имени Гамалеи рассказал об изменении тактики и стратегии вакцинации в связи с появлением новых штаммов коронавируса.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после появления "дельта"-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, сообщает РИА Новости.
"Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень <...> протективных антител", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.
Гинцбург подчеркнул, что вакцина "Спутник V" обеспечивает более широкий спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, по сравнению с другими препаратами.
"Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
Коронавирус
В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим средством профилактики COVID-19
Вчера, 15:17
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"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 миллиардов человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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