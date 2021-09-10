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Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом
Самый точный прогноз погоды на 11 и 12 сентября - Gismeteo
2021-09-10T07:00+0300
2021-09-10T08:19+0300
прогноз погоды
в молдове
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КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, десятого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого сентября: ночью от +9 до +11, днем от +22 до +24.Далее, 11 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 15 сентября воздух прогреется до +29 днем. Холодать начнет с 16 сентября, тогда прогнозируют до +25. Праздники и народные приметыВ православной церкви 10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого, праведной Анны Пророчицы, отмечается обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.
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прогноз погоды, в молдове

Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом

07:00 10.09.2021 (обновлено: 08:19 10.09.2021)
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© Photo : Miroslav RotariУтренний Кишинев
Утренний Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, десятого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого сентября: ночью от +9 до +11, днем от +22 до +24.
Далее, 11 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 15 сентября воздух прогреется до +29 днем. Холодать начнет с 16 сентября, тогда прогнозируют до +25.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого, праведной Анны Пророчицы, отмечается обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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