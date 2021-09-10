https://ru.sputnik.md/20210910/tochnyy-prognoz-pogody-osen-teplo-44628223.html

Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом

Самый точный прогноз погоды: осень продолжает радовать теплом

Самый точный прогноз погоды на 11 и 12 сентября - Gismeteo

2021-09-10T07:00+0300

2021-09-10T07:00+0300

2021-09-10T08:19+0300

прогноз погоды

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, десятого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе девятого сентября: ночью от +9 до +11, днем от +22 до +24.Далее, 11 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 15 сентября воздух прогреется до +29 днем. Холодать начнет с 16 сентября, тогда прогнозируют до +25. Праздники и народные приметыВ православной церкви 10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого, праведной Анны Пророчицы, отмечается обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, а также Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, в молдове