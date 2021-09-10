https://ru.sputnik.md/20210910/tsena-gaz-evrope-44664885.html
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
2021-09-10T23:47+0300
2021-09-10T23:47+0300
2021-09-10T23:47+0300
экономика
в мире
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Очередной рекорд на европейском рынке поставила цена на газ, превысив 710 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 по московскому времени достигла 710 долларов за тысячу кубометров.Агентство также приводит слова директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, который назвал главной причиной высоких цен на газ низкий запас его в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока – 2", также отметил эксперт.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.
https://ru.sputnik.md/20210910/putinprichina-vysokie-tsena-gaz-evropa-44639598.html
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в мире, цена, газ
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
На европейском рынке цена на газ превысила 710 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik.
Очередной рекорд на европейском рынке поставила цена на газ, превысив 710 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 по московскому времени достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
Агентство также приводит слова директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, который назвал главной причиной высоких цен на газ низкий запас его в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.
Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока – 2", также отметил эксперт.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в среду, показатель достиг
670 долларов.