Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210910/tsena-gaz-evrope-44664885.html
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
2021-09-10T23:47+0300
2021-09-10T23:47+0300
экономика
в мире
цена
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1c/33051014_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_09f3b4de1aee8129f1c0c569b40be6c2.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Очередной рекорд на европейском рынке поставила цена на газ, превысив 710 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 по московскому времени достигла 710 долларов за тысячу кубометров.Агентство также приводит слова директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, который назвал главной причиной высоких цен на газ низкий запас его в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока – 2", также отметил эксперт.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.
https://ru.sputnik.md/20210910/putinprichina-vysokie-tsena-gaz-evropa-44639598.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1c/33051014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9884326181d910457aa8004680cc1c79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, цена, газ

Новый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх

23:47 10.09.2021
92
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
На европейском рынке цена на газ превысила 710 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Очередной рекорд на европейском рынке поставила цена на газ, превысив 710 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 690,5 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 678,7 доллара, но затем подскочила и в 17.40 по московскому времени достигла 710 долларов за тысячу кубометров.
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Россия
Владимир Путин объяснил причину высоких цен на газ в Европе
Вчера, 10:03
377
Агентство также приводит слова директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, который назвал главной причиной высоких цен на газ низкий запас его в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.
Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока – 2", также отметил эксперт.
Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 700 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в среду, показатель достиг 670 долларов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
ВчераНовый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
ВчераКураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко
ВчераРазработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
ВчераМолдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
ВчераСпособен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком
ВчераВ России выпустят монеты, посвященные борьбе с коронавирусом
ВчераСнова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
ВчераДвенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
ВчераВ Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
Вчера"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
ВчераАссоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
ВчераМинздрав: количество новых случаев COVID-19 растет
ВчераВоронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
ВчераВ шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
ВчераГросу провел встречу с послом ЕС в Молдове Мажейксом
ВчераЭксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет
ВчераГолкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
ВчераВоенный переворот взвинтил цены. Кто выиграет от передела на рынке
ВчераВоронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове