https://ru.sputnik.md/20210910/tseny-alyuminiy-44650136.html

Военный переворот взвинтил цены. Кто выиграет от передела на рынке

Военный переворот взвинтил цены. Кто выиграет от передела на рынке

Военный переворот взвинтил цены. Кто выиграет от передела на рынке

2021-09-10T16:17+0300

2021-09-10T16:17+0300

2021-09-10T16:28+0300

экономика

колумнистика

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На Лондонской бирже алюминий на тринадцатилетнем максимуме — 2837,5 доллара за тонну. Котировки разогнал военный переворот в Гвинее, угрожающий поставкам бокситов, — на долю африканской республики приходится четверть мирового рынка. Среди заинтересованных — российский "Русал". Что теперь будет с ценами на легкий металл и отечественной промышленностью — разбиралось РИА Новости.Придали скоростьС начала года алюминий подорожал почти на 40 процентов. Этот металл используется практически везде — в космической, авиа- и автомобильной технике, строительстве. К тому же это самый универсальный упаковочный материал: товары для дома, газировка в банке, мороженое в фольге.Но его производство требует много электроэнергии. Загрязняя атмосферу, сжигают нефть, природный газ и уголь. Особенно в Китае, где выпускают половину алюминия.В КНР пытаются сократить выбросы углекислого газа, жестко контролируя задействованные мощности и постепенно превращаясь в импортера."В провинции Синьцзян, обеспечивающей 20 процентов поставок, с конца августа сократили производство на пяти заводах", — отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.А Россия с августа ввела экспортные пошлины — 15 процентов от цены, но не менее 254 долларов за тонну. "Из-за этого "Русал" даже сообщал о планах закрыть предприятия, работающие на грани рентабельности. Сотни тысяч тонн становятся убыточными. Потери — многие миллионы долларов", — продолжает собеседник.Китайская кампания декарбонизации и российские пошлины подняли котировки. Трейдеры заложили в цены подорожавшие перевозки и ожидаемый дефицит, который может достичь к 2024-му восемь миллионов тонн. А спрос будет увеличиваться на три процента в год.В первом полугодии мировой спрос вырос почти на 12 процентов. А производство — лишь на 5,7.Африканский факторЦены подстегнул и военный переворот в Гвинее. Эта страна на западе Африки — ключевой поставщик бокситов."На третьем месте после Австралии и Китая по добыче сырья (50 миллионов тонн в год). На первом — по объему разведанных запасов (7,4 миллиарда тонн)", — уточняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.По данным правительства Гвинеи, в прошлом году на экспорт отгрузили 84,2 миллиона тонн бокситов. Большая часть пошла в Китай.Любые перебои с поставками из республики могут серьезно встряхнуть рынок.Всего в мире производится свыше 60 миллионов тонн алюминия в год. Больше половины — в КНР, по четыре миллиона — в России и Индии.Лидер захвативших в Гвинее власть военных Мамади Думбуйя призвал горнодобывающие компании продолжать работу. Он заверил, что действующие соглашения с правительством будут соблюдаться. Но это мало кого успокоило.Нервничают и в "Русале", которому в Гвинее принадлежат "Компания бокситов Киндии", месторождение Dian-Dian производительностью три миллиона тонн в год, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.По данным операционной отчетности, в первом полугодии эти гвинейские предприятия добыли 3,8 миллиона тонн бокситов.После госпереворота акции "Русала" в первые минуты торгов на Московской бирже подорожали почти на семь процентов, до 66,75 рубля. Однако затем рост сменился падением."Если проблемы с добычей затянутся, объем производства компании может значительно сократиться. Но большую часть потерь покроет повышение цен, поскольку пострадает весь мир", — говорит Федор Наумов, управляющий партнер инвестиционной компании PFL Advisors.Стоимость акций "Русала" определяет не только цена на алюминий. Сказываются и отношения с инвесторами. "Котировки могли бы быть около 100 рублей, если бы компания выплачивала дивиденды. Сейчас, несмотря на позитивный рыночный фон, "Русал" этого не делает, поскольку конечный бенефициар Олег Дерипаска не может получать средства из-за санкций", — отмечает собеседник.Военный контрольБолее 40 процентов российского экспорта идет в США и Турцию. На рынке необработанного металла Россия занимает первое место с долей в 17 процентов. На втором — Канада с 15 процентами, на третьем — Австралия с десятью.Но без сырья нечего продавать. Гвинея здесь ключевое звено. Политическая нестабильность в стране угрожает сбоями в поставках бокситов. "Но, скорее всего, они будут краткосрочные. Поэтому ждать значительного воздействия на цены не стоит", — полагает Марк Гойхман.Одна из целей государственного переворота — контроль над рынком алюминия. Поэтому хунта наверняка постарается как можно быстрее наладить отношения с основными покупателями сырья за рубежом.Но, если в республике возникнет двоевластие, внутренний конфликт затянется. Тогда проблемы с поставками неизбежны.Тем временем высокий спрос продолжает подталкивать котировки вверх. В сентябре алюминий будет стоить больше трех тысяч долларов за тонну. До конца года еще прибавит. Однако взлет августа-сентября уже не повторится.

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2021

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колумнистика