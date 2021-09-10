https://ru.sputnik.md/20210910/virus-nipakh-india-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-44641515.html
Вирус "нипах" активизировался – в Индии объявлен режим повышенной готовности
Вирус "нипах" активизировался – в Индии объявлен режим повышенной готовности
Вирус нипах активизировался – в Индии объявлен режим повышенной готовности
2021-09-10T11:39+0300
2021-09-10T11:39+0300
2021-09-10T11:44+0300
здоровье
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вирус
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В индийском штате Карнатака объявлен режим повышенной готовности после обнаружения вируса "нипах" в соседнем штате Керала, сообщает РИА Новости.Ранее сообщалось, что симптомы смертельно опасного вируса "нипах" выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди контактировали с 12-летним мальчиком, скончавшимся от данного вируса. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые были с ним в контакте.Прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.Министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар отметил, что в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.Вирус "нипах" распространяется летучими лисицами и мышами. Он обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.
https://ru.sputnik.md/20201108/Uchenye-soobschili-o-riske-vozniknoveniya-novoy-pandemii-32375744.html
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в мире, индия, вирус
Вирус "нипах" активизировался – в Индии объявлен режим повышенной готовности
11:39 10.09.2021 (обновлено: 11:44 10.09.2021)
ВОЗ называет вирус "нипах" одним из самых опасных в мире.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik.
В индийском штате Карнатака объявлен режим повышенной готовности после обнаружения вируса "нипах" в соседнем штате Керала, сообщает РИА Новости
.
Ранее сообщалось, что симптомы смертельно опасного вируса "нипах" выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди контактировали с 12-летним мальчиком, скончавшимся от данного вируса. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые были с ним в контакте.
Прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.
Министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар отметил, что в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.
Вирус "нипах" распространяется летучими лисицами и мышами. Он обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.