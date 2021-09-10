https://ru.sputnik.md/20210910/vnimanie-voditelyam-kishineve-po-strane-prokhodyat-reydy-44639757.html
Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
Полицейские проводят рейды с радами по Кишиневу и стране
2021-09-10T10:18+0300
2021-09-10T10:18+0300
2021-09-10T10:30+0300
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радар
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Начиная с 10 сентября полиция Молдовы запускает кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно!". Она продлится до 30 сентября.В связи с этим полицейские выйдут на улицы и трассы страны с радарами. Большие проверки ожидаются в Кишиневе с 19.30 до 23.00 и с 23.00 до 07.00.Далее приводим список, где будут располагаться сотрудники полиции с радарами:19.30-07.00 - Буюканы, ул. Каля Ешилор и Алба Юлия;19.30-23.00 - Ботаника, проспект Дачия;23.00-07.00 - ул. Мунчештская;19.30-23.00 - Рышкановка, проспект Г. Виеру; 23.00-07.00 – проспект Г. Виеру, ул. Каля Мошилор и Петрикань; 19.30-07.00 - Чеканы, В. Водэ, проспект Мирча чел Бэтрын; 19.30-23.00 - Центр, ул. К. Негруцци, проспект Штефан чел Маре и Д. Кантемир. Проверки будут проводить также на трассах и в других городах и районах страны: Кагуле, Тараклии, Хынчештах, Чимишлии, Оргееве, Бельцах, Шолданештах, Ниспоренах и других. С полным списком можно ознакомится здесь.
https://ru.sputnik.md/20210909/novye-otstavki-proizoshli-v-geninspektorate-politsii-44633644.html
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в молдове, кишинев, молдова, полиция, радар
Кампания "Снизь скорость. Спеши медленно!" - где располагаются радары полиции
10:18 10.09.2021 (обновлено: 10:30 10.09.2021)
Полиция начинает активную борьбу против превышения скорости.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Начиная с 10 сентября полиция Молдовы запускает кампанию "Снизь скорость. Спеши медленно!". Она продлится до 30 сентября.
В связи с этим полицейские выйдут на улицы и трассы страны с радарами. Большие проверки ожидаются в Кишиневе с 19.30 до 23.00 и с 23.00 до 07.00.
Далее приводим список, где будут располагаться сотрудники полиции с радарами:
19.30-07.00 - Буюканы, ул. Каля Ешилор и Алба Юлия;
19.30-23.00 - Ботаника, проспект Дачия;
23.00-07.00 - ул. Мунчештская;
19.30-23.00 - Рышкановка, проспект Г. Виеру;
23.00-07.00 – проспект Г. Виеру, ул. Каля Мошилор и Петрикань;
19.30-07.00 - Чеканы, В. Водэ, проспект Мирча чел Бэтрын;
19.30-23.00 - Центр, ул. К. Негруцци, проспект Штефан чел Маре и Д. Кантемир.
Проверки будут проводить также на трассах и в других городах и районах страны: Кагуле, Тараклии, Хынчештах, Чимишлии, Оргееве, Бельцах, Шолданештах, Ниспоренах и других. С полным списком можно ознакомится здесь
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