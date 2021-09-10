https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-sandu-krymskaia-platforma-44651227.html
Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове
Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове
Воронин об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове
2021-09-10T15:48+0300
2021-09-10T15:48+0300
2021-09-10T17:26+0300
политика
в молдове
владимир воронин
молдова
владимир путин
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов прокомментировал возможность визита нынешнего главы государства Майи Санду в Москву в свете ее недавнего участия в "Крымской платформе" в Киеве. По мнению Воронина, участие Санду в этом саммите будет иметь очень плохую перспективу в отношениях Молдовы с Россией. "Власти нужно очень внимательно совершать каждый свой шаг, а не делать что хочется. В первую очередь надо думать о национальных интересах. Теперь не знаю, когда состоится визит Санду в Москву или кто прибудет сюда к нам", – добавил Воронин. По словам экс-президента страны, до сих пор так и неизвестно, кто станет послом Молдовы в России, но очевидно, что нужно искать пути, чтобы восстановить добрые отношения с одним из главных стратегических партнеров. Воронин напомнил, что при предыдущих президентах Молдова так или иначе умела найти золотую середину и сохранять хорошие отношения со всеми странами: Россией, Румынией, Украиной, а также многое решалось по европейскому направлению. Воронин считает, что такой же сбалансированной политики следует придерживаться и новым властям.
https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html
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в молдове, владимир воронин, молдова, владимир путин, майя санду
Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове
15:48 10.09.2021 (обновлено: 17:26 10.09.2021)
Владимир Воронин рассказал о перспективах развития молдавско-российских отношений.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов прокомментировал возможность визита нынешнего главы государства Майи Санду в Москву в свете ее недавнего участия в "Крымской платформе" в Киеве.
По мнению Воронина, участие Санду в этом саммите будет иметь очень плохую перспективу в отношениях Молдовы с Россией.
"Больше восьми лет я работал с Владимиром Владимировичем Путиным, и, зная его характер и его позицию, будет очень трудно преодолеть то, что она допустила осмысленно или неосмысленно, по подсказке чужой или по чьему-то настоянию заявить, чей Крым, это будет дорого стоить всей Молдове", – заявил Воронин.
"Власти нужно очень внимательно совершать каждый свой шаг, а не делать что хочется. В первую очередь надо думать о национальных интересах. Теперь не знаю, когда состоится визит Санду в Москву или кто прибудет сюда к нам", – добавил Воронин.
По словам экс-президента страны, до сих пор так и неизвестно, кто станет послом Молдовы в России, но очевидно, что нужно искать пути, чтобы восстановить добрые отношения с одним из главных стратегических партнеров.
Воронин напомнил, что при предыдущих президентах Молдова так или иначе умела найти золотую середину и сохранять хорошие отношения со всеми странами: Россией, Румынией, Украиной, а также многое решалось по европейскому направлению. Воронин считает, что такой же сбалансированной политики следует придерживаться и новым властям.