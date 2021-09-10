https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-sandu-krymskaia-platforma-44651227.html

Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове

Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове

Воронин об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове

2021-09-10T15:48+0300

2021-09-10T15:48+0300

2021-09-10T17:26+0300

политика

в молдове

владимир воронин

молдова

владимир путин

майя санду

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов прокомментировал возможность визита нынешнего главы государства Майи Санду в Москву в свете ее недавнего участия в "Крымской платформе" в Киеве. По мнению Воронина, участие Санду в этом саммите будет иметь очень плохую перспективу в отношениях Молдовы с Россией. "Власти нужно очень внимательно совершать каждый свой шаг, а не делать что хочется. В первую очередь надо думать о национальных интересах. Теперь не знаю, когда состоится визит Санду в Москву или кто прибудет сюда к нам", – добавил Воронин. По словам экс-президента страны, до сих пор так и неизвестно, кто станет послом Молдовы в России, но очевидно, что нужно искать пути, чтобы восстановить добрые отношения с одним из главных стратегических партнеров. Воронин напомнил, что при предыдущих президентах Молдова так или иначе умела найти золотую середину и сохранять хорошие отношения со всеми странами: Россией, Румынией, Украиной, а также многое решалось по европейскому направлению. Воронин считает, что такой же сбалансированной политики следует придерживаться и новым властям.

https://ru.sputnik.md/20210910/popesku-kto-stanet-novym-poslom-moldova-russia-44646415.html

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2021

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