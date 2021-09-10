https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-stroitelstvo-ges-44656745.html

Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал

Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал

Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал

2021-09-10T18:42+0300

2021-09-10T18:42+0300

2021-09-10T18:42+0300

политика

в молдове

украина

владимир воронин

молдова

днестр

каскад гэс

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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин высказался о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанными с ним проблемами на реке Днестр.По словам политика, украинские власти вежливы и участливы, только когда преследуют свои цели, но если во главе угла – молдавские национальные проблемы, в Киеве ничего не слышат. По мнению Воронина, строительство ГЭС на Днестре стало большим скандалом, а саму реку теперь можно "перейти пешком".Как считает третий президент Молдовы, возможный приезд в страну экспертов из ЕС для изучения проблем Днестра не сможет спасти ситуацию.По мнению политика, Кишиневу и Киеву нужно быстрее решать эту задачу. Одним из решений, предполагает Воронин, может стать международная конференция по вопросу состояния Днестра и строительству ГЭС.Лидер коммунистов убежден, что Молдова и Украина, являющиеся членами различных международных организаций, должны сотрудничать и выполнять свои обязательства друг перед другом.

https://ru.sputnik.md/20210823/ges-na-dnestre-44167055.html

украина

молдова

днестр

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, украина, владимир воронин, молдова, днестр, каскад гэс