https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-stroitelstvo-ges-44656745.html
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
2021-09-10T18:42+0300
2021-09-10T18:42+0300
2021-09-10T18:42+0300
политика
в молдове
украина
владимир воронин
молдова
днестр
каскад гэс
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КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин высказался о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанными с ним проблемами на реке Днестр.По словам политика, украинские власти вежливы и участливы, только когда преследуют свои цели, но если во главе угла – молдавские национальные проблемы, в Киеве ничего не слышат. По мнению Воронина, строительство ГЭС на Днестре стало большим скандалом, а саму реку теперь можно "перейти пешком".Как считает третий президент Молдовы, возможный приезд в страну экспертов из ЕС для изучения проблем Днестра не сможет спасти ситуацию.По мнению политика, Кишиневу и Киеву нужно быстрее решать эту задачу. Одним из решений, предполагает Воронин, может стать международная конференция по вопросу состояния Днестра и строительству ГЭС.Лидер коммунистов убежден, что Молдова и Украина, являющиеся членами различных международных организаций, должны сотрудничать и выполнять свои обязательства друг перед другом.
https://ru.sputnik.md/20210823/ges-na-dnestre-44167055.html
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в молдове, украина, владимир воронин, молдова, днестр, каскад гэс
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
Владимир Воронин недоволен пассивностью украинских властей в вопросе строительства ГЭС на Днестре.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин высказался о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанными с ним проблемами на реке Днестр.
По словам политика, украинские власти вежливы и участливы, только когда преследуют свои цели, но если во главе угла – молдавские национальные проблемы, в Киеве ничего не слышат. По мнению Воронина, строительство ГЭС на Днестре стало большим скандалом, а саму реку теперь можно "перейти пешком".
"Даже не надо строить больше никакие мосты через реку и тратить на это деньги. Ведь хотят достроить еще блоки гидростанции в некоторых регионах вдоль реки. Не понимаю, почему нынешняя молдавская власть молчит, не поднимает эту проблему на международном уровне, европейском и на всех возможных. Почему не говорят прямо, что мы остаемся без воды?" – отметил Воронин.
Как считает третий президент Молдовы, возможный приезд в страну экспертов из ЕС для изучения проблем Днестра не сможет спасти ситуацию.
По мнению политика, Кишиневу и Киеву нужно быстрее решать эту задачу. Одним из решений, предполагает Воронин, может стать международная конференция по вопросу состояния Днестра и строительству ГЭС.
Лидер коммунистов убежден, что Молдова и Украина, являющиеся членами различных международных организаций, должны сотрудничать и выполнять свои обязательства друг перед другом.