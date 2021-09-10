Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-stroitelstvo-ges-44656745.html
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
2021-09-10T18:42+0300
2021-09-10T18:42+0300
политика
в молдове
украина
владимир воронин
молдова
днестр
каскад гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0a/44651030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0cbd7d7e6de907f3ebb4ae8c0f64fe9.jpg
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин высказался о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанными с ним проблемами на реке Днестр.По словам политика, украинские власти вежливы и участливы, только когда преследуют свои цели, но если во главе угла – молдавские национальные проблемы, в Киеве ничего не слышат. По мнению Воронина, строительство ГЭС на Днестре стало большим скандалом, а саму реку теперь можно "перейти пешком".Как считает третий президент Молдовы, возможный приезд в страну экспертов из ЕС для изучения проблем Днестра не сможет спасти ситуацию.По мнению политика, Кишиневу и Киеву нужно быстрее решать эту задачу. Одним из решений, предполагает Воронин, может стать международная конференция по вопросу состояния Днестра и строительству ГЭС.Лидер коммунистов убежден, что Молдова и Украина, являющиеся членами различных международных организаций, должны сотрудничать и выполнять свои обязательства друг перед другом.
https://ru.sputnik.md/20210823/ges-na-dnestre-44167055.html
украина
молдова
днестр
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0a/44651030_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_65b4e32a8429c914715bd5eecd862aca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, украина, владимир воронин, молдова, днестр, каскад гэс

Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал

18:42 10.09.2021
202
© Sputnik / Rodion ProcaВладимир Воронин
Владимир Воронин - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Владимир Воронин недоволен пассивностью украинских властей в вопросе строительства ГЭС на Днестре.
КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Третий президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин высказался о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанными с ним проблемами на реке Днестр.
По словам политика, украинские власти вежливы и участливы, только когда преследуют свои цели, но если во главе угла – молдавские национальные проблемы, в Киеве ничего не слышат. По мнению Воронина, строительство ГЭС на Днестре стало большим скандалом, а саму реку теперь можно "перейти пешком".

"Даже не надо строить больше никакие мосты через реку и тратить на это деньги. Ведь хотят достроить еще блоки гидростанции в некоторых регионах вдоль реки. Не понимаю, почему нынешняя молдавская власть молчит, не поднимает эту проблему на международном уровне, европейском и на всех возможных. Почему не говорят прямо, что мы остаемся без воды?" – отметил Воронин.

Как считает третий президент Молдовы, возможный приезд в страну экспертов из ЕС для изучения проблем Днестра не сможет спасти ситуацию.
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Общество
Блок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной
23 августа, 19:09
176
По мнению политика, Кишиневу и Киеву нужно быстрее решать эту задачу. Одним из решений, предполагает Воронин, может стать международная конференция по вопросу состояния Днестра и строительству ГЭС.
Лидер коммунистов убежден, что Молдова и Украина, являющиеся членами различных международных организаций, должны сотрудничать и выполнять свои обязательства друг перед другом.
210000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:47Двенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
20:19В Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
19:52"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией
19:23Ассоциация рестораторов: в решении чрезвычайной комиссии есть неясности
18:54Минздрав: количество новых случаев COVID-19 растет
18:42Воронин – о строительстве ГЭС на Днестре: это большой скандал
18:13В шаге от затора: еще одно судно село на мель в Суэцком канале
17:44Гросу провел встречу с послом ЕС в Молдове Мажейксом
17:15Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет
16:48Голкипер "Шерифа" Маркович: "Мы не боимся "Реала" и "Интера"
16:17Военный переворот взвинтил цены. Кто выиграет от передела на рынке
15:48Воронин – об участии Санду в "Крымской платформе": это дорого обойдется Молдове
15:31Дания победила пандемию – в стране отменили все коронавирусные ограничения
15:12Ион Чебан и Виталий Кличко встретились в Киеве
14:51Перелом и операция - врач рассказал о лечении башкана Гагаузии
14:27Новая победа Молдовы на чемпионате Европы по пляжному футболу
14:05Глава МИД Чехии пригласил Майю Санду в Прагу
13:40Попеску - о молдавско-российских отношениях и новом после в РФ
13:16Исследование бороды, жвачки и воздуха – названы лауреаты "Шнобелевской премии"
12:51Глава МИДЕИ: пройдет совместная межправительственная молдавско-чешская комиссия