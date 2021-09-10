https://ru.sputnik.md/20210910/voz-rossia-paket-dokument-sputnik-v-44642929.html

ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"

ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"

ВОЗ ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19 "Спутник V"

2021-09-10T12:33+0300

2021-09-10T12:33+0300

2021-09-10T12:49+0300

коронавирус

воз

вакцина

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/3067/25/30672579_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cf41fb7b589877324ab4be9265eb8e9f.jpg

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19 "Спутник V", после чего будет дана оценка препарату, передают Известия. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.Он отметил, что организация продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для проведения оценки "Спутника V".На данном этапе Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проводит постепенную экспертизу вакцин CureVac (Германия), NovaVax (США), Sinovac (КНР), "Спутник V" (Россия) и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-v-es-odobryat-sputnik-v-i-drugie-vaktsiny-otvet-ema-44621437.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, вакцина, спутник v