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ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"
ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"
ВОЗ ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19 "Спутник V"
2021-09-10T12:33+0300
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коронавирус
воз
вакцина
спутник v
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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19 "Спутник V", после чего будет дана оценка препарату, передают Известия. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.Он отметил, что организация продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для проведения оценки "Спутника V".На данном этапе Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проводит постепенную экспертизу вакцин CureVac (Германия), NovaVax (США), Sinovac (КНР), "Спутник V" (Россия) и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur."Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
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воз, вакцина, спутник v

ВОЗ ждет от России полного пакета документов по "Спутнику V"

12:33 10.09.2021 (обновлено: 12:49 10.09.2021)
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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После предоставления необходимых документов будет произведена оценка вакцины.
КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19 "Спутник V", после чего будет дана оценка препарату, передают Известия. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
Vaccinul Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
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Он отметил, что организация продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для проведения оценки "Спутника V".

"Мы сейчас находимся на этапе, когда ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур", — добавил Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

На данном этапе Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проводит постепенную экспертизу вакцин CureVac (Германия), NovaVax (США), Sinovac (КНР), "Спутник V" (Россия) и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.
"Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
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