https://ru.sputnik.md/20210910/zakharova-o-zavershenii-stroitelstva-sevpotoka---2-prizyvaem-ne-chinit-prepyatstviya-44644330.html

Захарова - о завершении строительства "Севпотока-2": призываем не чинить препятствий

Захарова - о завершении строительства "Севпотока-2": призываем не чинить препятствий

Строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено в пятницу утром. 10.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-10T12:07+0300

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мария захарова

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Остановить проект "Северный поток - 2" невозможно, Москва призывает прекратить чинить ему препятствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Instagram.Газопровод "Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток - 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.Против проекта "Северный поток - 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

https://ru.sputnik.md/20210910/stroitelstvo-severnogo-potoka--2-polnostyu-zaversheno-44640456.html

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мария захарова, северный поток-2