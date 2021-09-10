https://ru.sputnik.md/20210910/zapad-vostok-44663925.html
Способен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком
Способен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком
Владимир Воронин прокомментировал на видео, способен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом и с Востоком
2021-09-10T22:13+0300
2021-09-10T22:13+0300
2021-09-10T22:36+0300
радио
в молдове
россия
владимир воронин
майя санду
запад
парламент
восток
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Третий президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин в интервью радиостудии Sputnik прокомментировал участие главы государства Майи Санду в саммите "Крымская платформа", а также ее заявления в рамках этого мероприятия, которые могут сказаться на отношениях с Россией. Воронин также рассказал, чем, по его мнению, отличается новый состав парламента Молдовы от предыдущих.Принял ли Воронин окончательное решение покинуть пост лидера Партии коммунистов Республики Молдова? И есть ли у него преемник?На вопрос о том, способен ли нынешний состав парламента республики плодотворно сотрудничать и с Западом, и с Россией, Воронин ответил, что "прежде всего он будет плодотворно сотрудничать с Румынией".Экс-президент обратил внимание на то, что в прорумынские и румынские СМИ, которых в местной сетке вещания стало довольно много, регулярно показывают, как посол Румынии практически каждый день появляется то в парламенте, то в правительстве, то у президента, то еще где-то.По его мнению, участие президента Молдовы Майи Санду в саммите "Крымская платформа" будет иметь очень плохую перспективу в отношениях республики с Россией."Больше восьми лет я работал с Владимиром Владимировичем Путиным, и, зная его характер и его позицию, будет очень трудно преодолеть то, что она допустила осмысленно или неосмысленно, по подсказке чужой или по чьему-то настоянию заявить, чей Крым, это будет дорого стоить всей Молдове", – заявил Воронин.
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в молдове, россия, владимир воронин, майя санду, запад, парламент, восток, видео
Способен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком
22:13 10.09.2021 (обновлено: 22:36 10.09.2021)
Экс-глава государства прокомментировал, как будет выстраивать диалог с внешними партнерами парламент нового созыва.
Третий президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин в интервью радиостудии Sputnik
прокомментировал участие главы государства Майи Санду в саммите "Крымская платформа", а также ее заявления в рамках этого мероприятия, которые могут сказаться на отношениях с Россией. Воронин также рассказал, чем, по его мнению, отличается новый состав парламента Молдовы от предыдущих.
Принял ли Воронин окончательное решение покинуть пост лидера Партии коммунистов Республики Молдова? И есть ли у него преемник?
На вопрос о том, способен ли нынешний состав парламента республики плодотворно сотрудничать и с Западом, и с Россией, Воронин ответил, что "прежде всего он будет плодотворно сотрудничать с Румынией".
Экс-президент обратил внимание на то, что в прорумынские и румынские СМИ, которых в местной сетке вещания стало довольно много, регулярно показывают, как посол Румынии практически каждый день появляется то в парламенте, то в правительстве, то у президента, то еще где-то.
"У нас во многих министерствах есть специалисты из Румынии. И не простые специалисты, а подготовленные люди. Желание стать близкими и родными странами Европейского союза очень большое. Потому что кредиты и гранты будут оттуда", – сказал Воронин.
По его мнению, участие президента Молдовы Майи Санду в саммите "Крымская платформа" будет иметь очень плохую перспективу в отношениях республики с Россией.
"Больше восьми лет я работал с Владимиром Владимировичем Путиным, и, зная его характер и его позицию, будет очень трудно преодолеть то, что она допустила осмысленно или неосмысленно, по подсказке чужой или по чьему-то настоянию заявить, чей Крым, это будет дорого стоить всей Молдове", – заявил Воронин.