https://ru.sputnik.md/20210910/zhuravlev-kak-prozapadnoy-moldove-ne-poteryat-rossiyu-44585400.html
Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
Генеральный директор Института региональных проблем (РФ) призвал молдавских политиков руководствоваться здравым смыслом, а молодежь – не отрываться от реальности.
2021-09-10T08:00+0300
2021-09-10T08:00+0300
2021-09-10T08:14+0300
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Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
Даже если те политики в Молдове, которые не любят Россию и ориентируются на Запад, при этом сохраняют здравый смысл, то общий язык между Молдовой и Россией найти можно. Это также позволяют сделать наши экономические и культурные отношения: наши страны никогда не воевали и не противостояли в политике, мы всегда экономически только дополняли друг друга. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.По мнению Журавлева, Молдавия сильнее отличается от России, чем Украина, поскольку украинский психоз во многом связан с демонстрацией отсутствующих отличий. Молдавия – страна сложная, несмотря на то что она меньше, но, как ни парадоксально, именно отличия позволяют нашим странам лучше выстраивать отношения, когда не нужно доказывать нашу разность. "Мы давно живем рядом, и, кроме правительства больных либералов, Россия находит общий язык с любым правительстве Молдавии", - отмечает он.Американцы, продолжил Журавлев, границу России блюдут очень серьезно, не меньше англичан или европейцев, но нас спасает стремление нормально жить. До тех пор, пока мы будем хотеть жить нормально, не выдумывая великих Украин или Пакистанов, – все будет хорошо. Как только кто-то попытается создать некий миф, стоит помнить, что за мифы приходится дорого платить.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию
08:00 10.09.2021 (обновлено: 08:14 10.09.2021)
Генеральный директор Института региональных проблем (РФ) призвал молдавских политиков руководствоваться здравым смыслом, а молодежь – не отрываться от реальности.
Даже если те политики в Молдове, которые не любят Россию и ориентируются на Запад, при этом сохраняют здравый смысл, то общий язык между Молдовой и Россией найти можно. Это также позволяют сделать наши экономические и культурные отношения: наши страны никогда не воевали и не противостояли в политике, мы всегда экономически только дополняли друг друга. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
"Главное – наличие здравого смысла и отсутствие "вируса украинских болезней", в котором главенствует принцип: "Если русским станет хуже – нам от этого - только лучше". Даже большая Украина на момент Беловежских соглашений, будучи самой экономически развитой республикой СССР, сегодня находится в тяжелейшем состоянии. А маленькой Молдавии такие эксперименты - просто не по силам", - считает эксперт.
По мнению Журавлева, Молдавия сильнее отличается от России, чем Украина, поскольку украинский психоз во многом связан с демонстрацией отсутствующих отличий. Молдавия – страна сложная, несмотря на то что она меньше, но, как ни парадоксально, именно отличия позволяют нашим странам лучше выстраивать отношения, когда не нужно доказывать нашу разность. "Мы давно живем рядом, и, кроме правительства больных либералов, Россия находит общий язык с любым правительстве Молдавии", - отмечает он.
"Понятно, что нам ближе правительство, ориентированное на Россию, но не это главное. Главное – это здравый смысл. Если обе стороны будут защищать свои экономические интересы и находить компромиссы в экономике – остальное приложится при условии отсутствия украинского психоза. Молдавский народ всегда был силен здравым смыслом, и это пока нас спасает от активной деятельности британцев, Брюсселя и Вашингтона", - убежден эксперт.
Американцы, продолжил Журавлев, границу России блюдут очень серьезно, не меньше англичан или европейцев, но нас спасает стремление нормально жить. До тех пор, пока мы будем хотеть жить нормально, не выдумывая великих Украин или Пакистанов, – все будет хорошо. Как только кто-то попытается создать некий миф, стоит помнить, что за мифы приходится дорого платить.
"Я здесь в большей степени обращаюсь к молодежи, потому что взрослые помнят советское время и что было после, а молодежь всегда стремится к идеальной картинке – великой Украине, Молдавии или России. Не стоит упиваться картинками. Реальность - ценнее. Если у нас все будет в рамках реальности, то не будет проблем. Будут трудности, но не будет противостояния", - заключил собеседник.