https://ru.sputnik.md/20210910/zhuravlev-kak-prozapadnoy-moldove-ne-poteryat-rossiyu-44585400.html

Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию

Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию

Генеральный директор Института региональных проблем (РФ) призвал молдавских политиков руководствоваться здравым смыслом, а молодежь – не отрываться от реальности.

2021-09-10T08:00+0300

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Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию Журавлев: как прозападной Молдове не потерять Россию

Даже если те политики в Молдове, которые не любят Россию и ориентируются на Запад, при этом сохраняют здравый смысл, то общий язык между Молдовой и Россией найти можно. Это также позволяют сделать наши экономические и культурные отношения: наши страны никогда не воевали и не противостояли в политике, мы всегда экономически только дополняли друг друга. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.По мнению Журавлева, Молдавия сильнее отличается от России, чем Украина, поскольку украинский психоз во многом связан с демонстрацией отсутствующих отличий. Молдавия – страна сложная, несмотря на то что она меньше, но, как ни парадоксально, именно отличия позволяют нашим странам лучше выстраивать отношения, когда не нужно доказывать нашу разность. "Мы давно живем рядом, и, кроме правительства больных либералов, Россия находит общий язык с любым правительстве Молдавии", - отмечает он.Американцы, продолжил Журавлев, границу России блюдут очень серьезно, не меньше англичан или европейцев, но нас спасает стремление нормально жить. До тех пор, пока мы будем хотеть жить нормально, не выдумывая великих Украин или Пакистанов, – все будет хорошо. Как только кто-то попытается создать некий миф, стоит помнить, что за мифы приходится дорого платить.

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2021

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