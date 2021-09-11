https://ru.sputnik.md/20210911/11-sentyabrya-moldove-novye-epidemiologicheskie-mery-44665526.html

С 11 сентября в Молдове вступают в силу новые эпидемиологические меры

С 11 сентября в Молдове вступают в силу новые эпидемиологические меры

С 11 сентября в Молдове вступают в силу новые эпидемиологические меры

2021-09-11T08:56+0300

2021-09-11T08:56+0300

2021-09-11T09:11+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

чрезвычайное положение

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Начиная с 11 сентября граждане старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при предоставлении определенных документов. Такие меры вступают в силу в Молдове согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 9 сентября. Как говорится в решении, это может быть один из следующих документов в бумажном или электронном виде: Напомним, по решению комиссии в Молдове с 10 сентября по 30 октября будет действовать режим ЧП в здравоохранении. Кроме того, Минздрав до 13 сентября с другими органами центральной власти актуализирует и представит комиссии третью версию плана по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией.Также Национальное агентство автотранспорта вместе с сотрудниками МВД будут следить за соблюдением эпидемиологических мер.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля 2021 года. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-moldove-vvedut-novye-ogranicheniya-44623783.html

https://ru.sputnik.md/20210910/moldavskiy-minzdrav-44663090.html

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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в молдове, молдова, минздрав, чрезвычайное положение