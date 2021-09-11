https://ru.sputnik.md/20210911/dietolog-ratsion-prodlevayuschem-molodost-44653397.html

Диетолог рассказала о рационе, продлевающем молодость

Диетолог рассказала о рационе, продлевающем молодость

Диетолог рассказала о рационе, продлевающем молодость

2021-09-11T09:25+0300

2021-09-11T09:25+0300

2021-09-11T09:54+0300

здоровье

еда

молодость

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Грамотный баланс жиров, углеводов и белков в организме помогает поддерживать красоту и молодость, передают "Известия". Об этом рассказала известный диетолог Маргарита Королева.По ее словам, красота зависит от здоровья, которое достигается общими факторами, в том числе и питанием.В рационе должны быть рыба и мясо, в которых содержится белок, и овощи, к примеру репа, редька и редиска. "Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают его витаминами и минералами", — уточнила специалист.Нужно употреблять ягоды, они работают как антиоксидант и очень важны для поддержания красоты. Полезны содержащие поликислоты масла, подчеркнула Королева. В пример она привела арахисовое масло и авокадо, содержащее полезные жиры.Желающим выглядеть молодо она рекомендовала отказаться от фастфуда и продуктов быстрого приготовления. Королева подчеркнула, что питание в 30 лет отличается от рациона 20-летних."В 35 лет нужно уже отдавать предпочтение более простым продуктам, а также менее калорийным. С возрастом у нас метаболизм меняется", — напомнила диетолог.

https://ru.sputnik.md/20210820/maksimalnaya-doza-sakhar-zdorovye-44082022.html

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еда, молодость