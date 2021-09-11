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Глава Эстонии: Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС
Глава Эстонии: Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС
Глава Эстонии: Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС
2021-09-11T17:15+0300
2021-09-11T17:15+0300
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европейский союз
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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев.Ранее Кальюлайд заявила, что Украине, Молдове и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз, передает РИА Новости.Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Киев должен сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока он находится "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения."К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - приводит интернет-издание "Украинская правда" слова Кальюлайд, которые она произнесла во время форума YES-Brainstorming.Она также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов на Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял) и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций… Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - рассказала президент Эстонии.При этом Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова. "Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это", - отметила президент Эстонии. Она также добавила, что, возможно, однажды произойдет чудо, и олигархи услышат этот месседж - тогда "Украина начнет приближаться к ЕС".
https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html
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украина, эстония, европейский союз

Глава Эстонии: Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС

17:15 11.09.2021
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© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкФлаги у здания правительства Украины в Киеве
Флаги у здания правительства Украины в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Stringer
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Керсти Кальюлайд выступила с соответствующим заявлением на форуме YES-Brainstorming.
КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев.

Ранее Кальюлайд заявила, что Украине, Молдове и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз, передает РИА Новости.
Керсти Кальюлайд - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Политика
Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии
25 августа, 11:36
556

Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Киев должен сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока он находится "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.
"К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - приводит интернет-издание "Украинская правда" слова Кальюлайд, которые она произнесла во время форума YES-Brainstorming.

Она также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов на Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял) и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций… Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - рассказала президент Эстонии.

При этом Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова. "Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это", - отметила президент Эстонии. Она также добавила, что, возможно, однажды произойдет чудо, и олигархи услышат этот месседж - тогда "Украина начнет приближаться к ЕС".
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