https://ru.sputnik.md/20210911/kak-konstantinopol-predal-proklyatiyu-zhiteley-moldovy-i-chto-proizoshlo-potom-44669226.html

Как Константинополь предал проклятию жителей Молдовы и что произошло потом

Как Константинополь предал проклятию жителей Молдовы и что произошло потом

Как Константинополь предал проклятию жителей Молдовы и что произошло потом

2021-09-11T11:41+0300

2021-09-11T11:41+0300

2021-09-11T11:41+0300

молдавия

религия

христианство

история

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Космогоническая мифология далеких предковАрхеологические находки свидетельствуют, что с древнейших времен на территории современной Молдавии жили люди. В древних сообществах существовала своя сакральная система мировоззрения, позволявшая на протяжении десятков тысяч лет жить человеку в гармонии с окружающей природой. Многочисленные рисунки и узоры на керамике трипольской археологической культуры указывают на развитую космогоническую мифологию, которая, не исключено, повлияла на формирование античной мифологии. Об этом мы сегодня пока мало что знаем, и, вероятно, исследователей загадочных древних эпох ждет много интересных открытий. Но одно можно сказать не рискуя ошибиться – многие элементы древних знаний так или иначе вошли в христианское мировоззрение.Распространение христианстваХристианство как иудейская секта появилась в I веке в римской провинции Иудея. Постепенно это учение распространяется по всему миру, в том числе и на территорию между Карпатами и Днестром.Согласно церковной традиции Святой Апостол Андрей был первым, кто проповедовал Евангелие в Скифии. Собственно, Андрей, зная древнегреческий и еврейский язык, мог проповедовать там, где его понимали. Он, как пишет Евсевий Кесарийский в "Истории Церкви", трудился в Scythia Minor (Малая Скифия – современная Добруджа). Некоторые историки церкви не исключают, что апостол Андрей проповедовал на берегах Днестра, возможно, он посетил древнюю Тиру – основанную колонистами из лидийского Милета.В толковинских текстах, копии которых сохранены Ю. Ивановым, говорится, что на территории современной Молдовы, на берегах реки Реут зимовал апостол Андрей Первозванный.Миланским эдиктом Константина и Лициния о свободе вероисповедания в 312 году христианство становится одной из официальных религий Римской империи. В Дакии и Мезии проповедовали миссионеры Аудиас, Теофил Готский, Ульфила, Никита Ремисианский, Савва Готский. При этом географически миссия епископа готов, создателя готской азбуки, Ульфилы (или Вульфила) распространялась и на территорию Молдавии, где в те времена существовало государство Готия, и совпадает территориально с миссией апостола Андрея.Когда молдаване приняли христианство?Романоязычные предки молдаван приняли христианство, предположительно, в V веке или раньше, так как, вероятно, в VI веке они уже были христианами. Из-за гонений на христиан они переселились из своей исконной родины – Северо-Восточной Италии на Балканы, в том числе в новые Дакии к югу от Дуная – об этом сообщается в "Сказании вкратце о Молдавских господарех".На Балканах они стали свидетелями конфликта в IX веке между Римом и Константинополем – шла борьба за паству. После окончательного церковного раскола оказались на территориях, где хоть и господствовала Константинопольская православная церковь (иначе – Константинопольская патриархия или Вселенской патриархат Константинополя), но проходила пограничная линия интересов между ним и папским престолом.После массового переселения влахов в Старую Дакию в XIII веке, создания своих государств, в том числе Молдавского княжества, и формирования молдавского народа (moldavi populi), начинается новый этап отношений с церковью. В силу политической целесообразности молдавским господарям приходилось выбирать между католичеством и православием.Однако еще до основания Молдавского княжества и Угровлахии и в начальные годы их существования Старая Дакия стала ареной борьбы Святого престола с местным православным населением и управлением, в том числе с Русским Галицким княжеством, входившем в сферу Константинопольской патриархии еще с XII века, и болгарскими Охридским и Тырновским патриархатами. Важная миссия продвижения католицизма к востоку от Карпат возлагалась не только на проповедников, но и на тевтонских рыцарей, обосновавшихся с благословения папы и короля Венгрии в Трансильвании.От Галича до БелгородаВо время правления в Византии Андроника II Палелога (с 1282 до 1328 г.) одна из семи епархий Галицко–Волынской, или Малой Руси, находилась в Белгороде-Днестровском, отмечает молдавский историк П. Параска. По его мнению, ее создание отражало и подчеркивало процесс церковного и политическое единства территорий княжества. И вплоть до раздела галицко-волынского наследства в 40-х годах XIV века галицко-волынские князья именовали себя князьями и господарями "Русской земли", "всей Русской земли".Вероятно, что именно эта Малая Русь и была исконной русской землей.Интересы Святого престолаСоздание первых католических структур в старой Дакии датируется 1227 годом, когда папа Григорий IX утвердил основание епархии куманов – части территории будущей Молдавии, и Угровлахию называли страной Куманов (Половцев).Папа Григорий IX назначил венгерского эстергомского архиепископа легатом в Куманию и соседнюю землю бродников.В документах Францисканского ордена за 1314–1324 гг. говорится о миссионерской деятельности ордена к востоку от Прута, в особенности в Бессарабии, в Белгороде.Папская курия включала Днестровско-Карпатские земли в состав "викариата Руси", упомянутого впервые в 1332 году. Наряду с галицкими городами (Львов, Городок, Коломыя, Галич, Снятин) францисканские центры находились в Сирете, Молдаве, Каменце, Хотине, Килии, Белгороде. Католический "викариат Руси" подобно другим таким же (Восточному, Аквилонскому и др.) и провинциям (Венгерской, Польской и т. д.) ордена миноритов очерчивал существовавшие тогда политические границы или сферы влияния. Этот викариат совпадал с территориями Галицкой православной митрополии, а она, в свою очередь, соответствовала границам Малой Руси.Православная и католическая МолдоваВ 1347 году была ликвидирована православная Галицкая митрополия, которая распространяла свое влияние и на днестровско-карпатские земли. В 1352 году епархии Галицкой митрополии перешли в подчинение митрополитов киевских Феодорита и Романа, поставленных болгарским патриархом Тырновским. Патриарх Филофей в Константинополе формально утвердил перенос резиденции русской митрополии из Киева во Владимир-на-Клязьме. В Константинополе утвержден Алексий митрополитом Киевским и всея Руси. Спустя два месяца Роман также был утвержден константинопольским патриархом Филофеем русским митрополитом, что вызвало распрю между двумя митрополитами и необходимость исправления ситуации.Вскоре после этого события было основано, а затем при воеводе Богдане стало независимым Молдавское государство. По прошению воеводы Лацку I (правил с 1368 по 1375 год), в Сирете была основана католическая епархия в 1371 году. Подчинялась она непосредственно папе. Но вскоре настроения воеводы Лацку в отношении католических миссионеров изменились – как сообщает А. Стадницкий, начались их преследования. Интересно, что в том же 1371 году была восстановлена Галицкая митрополия.В 1391 году папа Бонифаций IX постановляет создать католическую епархию в Бакэу. Важную роль в организации католической жизни в Молдове сыграла епархия города Байя, основанная в 1410 году Александром Добрым и его женой-католичкой Маргаретой. Несмотря на активность папы и миссионеров, католиков в Молдавии было несоизмеримо меньше, чем православных.Создание митрополии МолдовлахииПо просьбе самих молдаван Галичский митрополит Антоний в 1373 году посвятил для Молдавии двух православных епископов – Иосифа и Мелетия. В 1387 году Молдавский господарь Петр I Мушат назначил епископа Иосифа с пребыванием в столице княжества Сучаве с титулом владыки. Таким образом, была создана Молдавская митрополия.В свою очередь, Константинопольский патриарх, который давно хотел взять под свою юрисдикцию Молдавию, посылает в страну своих экзархов, но их молдавский народ не принимал. Например, в 1394 году для Молдавской церкви был назначен особый митрополит Иеремия, но он был изгнан из Молдавии и, оскорбленный, предал проклятию молдавских иерархов Иосифа и Мелетия, а также всех живых и умерших, что было подтверждено и константинопольским патриархом Антонием IV. Но Иосиф пользовался в Молдавии всеобщим уважением – на его стороне были и господари, и бояре. Конфликт удалось разрешить после смерти Антония IV при его преемнике Матфее во время правления в Молдавии Александра Доброго.В 1401 году патриаршие послы иеромонах Григорий Цамбалак и дъякон Мануил Архонт, прибывшие в столицу Молдавского княжества Сучаву, по поручению патриарха признали Иосифа истинным и законным епископом – он был возведен в сан митрополита. Также была учреждена в Молдавии своя митрополия.В княжестве создается свой уникальный архитектурный облик православных храмов, так называемый молдавский стиль.

молдавия

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молдавия, религия, христианство, история