https://ru.sputnik.md/20210911/kishinev-uchastie-investitsionnom-forume-kiev-44669611.html

Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве

Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве

Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве

2021-09-11T12:09+0300

2021-09-11T12:09+0300

2021-09-11T12:09+0300

в мире

кишинев

украина

ион чебан

молдова

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принял участие в инвестиционном форуме в Киеве. В своей речи перед участниками мероприятия он рассказал о программе действий в молдавской столице в период пандемии. Примар перечислил шаги, которые власти предприняли для управления ситуацией, рассказал, как обустроили больницы и обеспечили необходимым врачей, а также о создании муниципалитетом резервного фонда специально для борьбы с COVID-19. "Упомянул осуществление образовательного процесса в столице, рассказал о том, что руководители школ, учителя и родители были привлечены к созданию альтернативной платформы для онлайн-обучения, чтобы мы не потеряли учебный год", - написал на своей странице в Facebook Чебан. Кроме того, он поделился информацией об инфраструктурных проектах, реализуемых примэрией Кишинева.Для информирования жителей Кишинева и продвижения вакцинации примэрия столицы провела десятки информационных кампаний, создала пункты вакцинации и организовала марафоны. Напомним, ранее Чебан провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко. Стороны обсудили возможное участие главы украинской столицы на инвестиционном форуме в Кишиневе весной 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20210902/ukrainskie-zaprety-44431045.html

https://ru.sputnik.md/20210910/ceban-vstretilsya-mer-kieva-klichko-44648494.html

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в мире, кишинев, украина, ион чебан, молдова