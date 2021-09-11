https://ru.sputnik.md/20210911/kishinev-uchastie-investitsionnom-forume-kiev-44669611.html
Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве
Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве
Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве
2021-09-11T12:09+0300
2021-09-11T12:09+0300
2021-09-11T12:09+0300
в мире
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ион чебан
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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принял участие в инвестиционном форуме в Киеве. В своей речи перед участниками мероприятия он рассказал о программе действий в молдавской столице в период пандемии. Примар перечислил шаги, которые власти предприняли для управления ситуацией, рассказал, как обустроили больницы и обеспечили необходимым врачей, а также о создании муниципалитетом резервного фонда специально для борьбы с COVID-19. "Упомянул осуществление образовательного процесса в столице, рассказал о том, что руководители школ, учителя и родители были привлечены к созданию альтернативной платформы для онлайн-обучения, чтобы мы не потеряли учебный год", - написал на своей странице в Facebook Чебан. Кроме того, он поделился информацией об инфраструктурных проектах, реализуемых примэрией Кишинева.Для информирования жителей Кишинева и продвижения вакцинации примэрия столицы провела десятки информационных кампаний, создала пункты вакцинации и организовала марафоны. Напомним, ранее Чебан провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко. Стороны обсудили возможное участие главы украинской столицы на инвестиционном форуме в Кишиневе весной 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210902/ukrainskie-zaprety-44431045.html
https://ru.sputnik.md/20210910/ceban-vstretilsya-mer-kieva-klichko-44648494.html
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в мире, кишинев, украина, ион чебан, молдова
Примар Кишинева принял участие в инвестиционном форуме в Киеве
Ион Чебан поделился опытом молдавской столицы в управлении пандемией.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принял участие в инвестиционном форуме в Киеве. В своей речи перед участниками мероприятия он рассказал о программе действий в молдавской столице в период пандемии.
Примар перечислил шаги, которые власти предприняли для управления ситуацией, рассказал, как обустроили больницы и обеспечили необходимым врачей, а также о создании муниципалитетом резервного фонда специально для борьбы с COVID-19.
"Упомянул осуществление образовательного процесса в столице, рассказал о том, что руководители школ, учителя и родители были привлечены к созданию альтернативной платформы для онлайн-обучения, чтобы мы не потеряли учебный год", - написал на своей странице в Facebook Чебан.
Кроме того, он поделился информацией об инфраструктурных проектах, реализуемых примэрией Кишинева.
Пандемия побудила нас сделать все возможное, чтобы привезти как можно больше единиц общественного транспорта. Так, за год было закуплено 82 единицы, а к концу года всего у нас будет около 240 автобусов и троллейбусов.
Для информирования жителей Кишинева и продвижения вакцинации примэрия столицы провела десятки информационных кампаний, создала пункты вакцинации и организовала марафоны.
Напомним, ранее Чебан провел встречу с мэром Киева Виталием Кличко. Стороны обсудили возможное участие главы украинской столицы на инвестиционном форуме в Кишиневе весной 2022 года.