https://ru.sputnik.md/20210911/kishinev-zalozhniki-politsiya-44679138.html

В Кишиневе мужчина взял в заложники двух человек: вмешалась полиция

В Кишиневе мужчина взял в заложники двух человек: вмешалась полиция

В Кишиневе мужчина взял в заложники двух человек: вмешалась полиция

2021-09-11T18:28+0300

2021-09-11T18:28+0300

2021-09-11T18:34+0300

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Полиция была вызвана на улицу Измаил, где, по первым сообщениям, мужчина взял в заложники двух людей. Об этом сообщили в субботу в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в полиции, инцидент произошел в квартире на 16-м этаже. "Мужчина взял в заложники двух человек в квартире. Свою 44-летнюю мать и еще одного человека, который приехал разрешить вспыхнувший там конфликт", - уточнили в ГИП. Как добавили в полиции, оперативно вмешалось несколько сотрудников спецназа Fulger, которым удалось обездвижить мужчину и предотвратить трагедию.

https://ru.sputnik.md/20210804/derzhal-zalozhnikakh-detej-muzhchina-feleshty-moldova-43548974.html

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев, полиция