https://ru.sputnik.md/20210911/kriki-ogon-dym-i-strelba---arkhivnye-kadry-terakta-11-sentyabrya-44675948.html
Крики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября
Крики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября
Крики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября
2021-09-11T19:45+0300
2021-09-11T19:45+0300
2021-09-11T19:45+0300
видео
видео
сша
терроризм
теракт
теракт 11 сентября 2001 года
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На архивных кадрах, снятых 11 сентября, видны спасательные бригады, огонь и дым сразу после того, как рейс 77 American Airlines врезался в Пентагон в Арлингтоне, штат Вирджиния.Было видно, как пожарные борются с огнем, поскольку западное крыло здания было частично разрушено.Рядом с местом падения также виден обломок самолета.В результате террористических атак 11 сентября погибли 2977 человек и тысячи получили ранения во Всемирном торговом центре, Пентагоне и в округе Сомерсет, штат Пенсильвания.
сша
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видео, видео, сша, терроризм, теракт, теракт 11 сентября 2001 года
На архивных кадрах, снятых 11 сентября, видны спасательные бригады, огонь и дым сразу после того, как рейс 77 American Airlines врезался в Пентагон в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Было видно, как пожарные борются с огнем, поскольку западное крыло здания было частично разрушено.
Рядом с местом падения также виден обломок самолета.
В результате террористических атак 11 сентября погибли 2977 человек и тысячи получили ранения во Всемирном торговом центре, Пентагоне и в округе Сомерсет, штат Пенсильвания.