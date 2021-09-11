Крики, огонь, дым и стрельба - архивные кадры теракта 11 сентября

На архивных кадрах, снятых 11 сентября, видны спасательные бригады, огонь и дым сразу после того, как рейс 77 American Airlines врезался в Пентагон в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Было видно, как пожарные борются с огнем, поскольку западное крыло здания было частично разрушено.

Рядом с местом падения также виден обломок самолета.

В результате террористических атак 11 сентября погибли 2977 человек и тысячи получили ранения во Всемирном торговом центре, Пентагоне и в округе Сомерсет, штат Пенсильвания.