https://ru.sputnik.md/20210911/midei-pravila-vezda-strany-grazhdan-moldovy-44675363.html

В МИДЕИ обновили правила въезда в другие страны для граждан Молдовы

В МИДЕИ обновили правила въезда в другие страны для граждан Молдовы

В МИДЕИ обновили правила въезда в другие страны для граждан Молдовы

2021-09-11T15:20+0300

2021-09-11T15:20+0300

2021-09-11T15:43+0300

общество

в молдове

молдова

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции напомнили, в какие страны и по каким правилам могут ездить граждане Молдовы. РумынияВ настоящее время граждане Молдовы могут поехать в Румынию на основе биометрического паспорта. Однако, чтобы избежать карантина, нужно представить сертификат о прохождении полной вакцинации или же справку, что за последние полгода была перенесена коронавирусная инфекция. В случае отсутствия этих документов всех иностранных граждан помещают на 14-дневный карантин вне зависимости от того, из страны какой зоны они прибыли (красной, желтой или зеленой). Но в то же время карантина можно избежать, если человек, прибывающий в Румынию, планирует там находится не более трех дней и представит отрицательный тест на коронавирус, действительный 72 часа. УкраинаВ Украине до 1 октября введен так называемый адаптивный карантин. Граждане Молдовы могут въезжать в эту страну, в том числе с целью транзита, предъявив на границе страховой полис, который покрывает расходы на период карантина и на возможное лечение от коронавируса. Также необходимо представить один из следующих документов: Граждане Молдовы при въезде в Украину (за исключением тех, кто вакцинирован или приехал из России или Индии) должны будут установить на свои мобильные телефоны приложение "Вдоме" и самоизолироваться на десять дней. Однако карантин не является обязательным в случае отрицательного результата теста на COVID-19 (методом ПЦР) или отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена нового коронавируса, который был проведен на территории Украины после пересечения государственной границы. РоссияТе, кто хочет поехать в РФ, в том числе жители Молдовы, имеющие российское гражданство, должны сдать тест ПЦР на COVID-19, выполненный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Тест должен быть на русском или английском языке и вводиться через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Люди, которые были вакцинированы от COVID-19 в течение последних 12 месяцев или которые болели и лечились от него, не освобождаются от выполнения теста ПЦР.Граждане, направляющиеся в Россию наземным транспортом (поезд, автобус, автомобиль), должны предоставить документы, подтверждающие цель поездки, а также предварительное разрешение властей РФ. В случае поездки для участия в экономических, культурных, научных, религиозных мероприятиях и других одобрение осуществляется через российские учреждения, организаторов мероприятий, а в случае студентов - через образовательные учреждения в РФ.Полный список стран и правил въезда можно прочитать в документе, представленным МИДЕИ.

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в молдове, молдова, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова