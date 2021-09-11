https://ru.sputnik.md/20210911/moldova-plyazhnomu-futbol-chempionat-evropy-44673374.html

Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал чемпионата Европы

Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал чемпионата Европы

Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал Чемпионата Европы

2021-09-11T14:22+0300

2021-09-11T14:22+0300

2021-09-11T14:22+0300

спорт

в мире

молдова

пляжный футбол

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу проиграла команде Эстонии в групповом этапе чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). Сборная Эстонии одержала победу со счетом 4:3.Молдавская команда упустила возможность выйти в финал и останется в дивизионе Б.В составе команды голами отличились Константин Гуржуй, Думитру Граур и Леонид Подлеснов.Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.Таким образом, эстонцы взяли реванш у сборной Молдовы после проигрыша в финале квалификационного турнира на ЧЕ, который проходил в Кишиневе. Теперь отечественным футболистам 12 сентября предстоит участие в матче за третье место, соперник станет известен позже. Ранее на чемпионате в Португалии Молдова одержала победу над Швецией (5:3) и Чехией (2:1).Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На нем отечественные спортсмены боролись за место в европейской элите пляжного футбола.

https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-chempionat-evropy-po-plyazhnomu-futbolu-44647834.html

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в мире, молдова, пляжный футбол