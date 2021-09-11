https://ru.sputnik.md/20210911/moldova-plyazhnomu-futbol-chempionat-evropy-44673374.html
Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал чемпионата Европы
Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал чемпионата Европы
Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал Чемпионата Европы
2021-09-11T14:22+0300
2021-09-11T14:22+0300
2021-09-11T14:22+0300
спорт
в мире
молдова
пляжный футбол
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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу проиграла команде Эстонии в групповом этапе чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). Сборная Эстонии одержала победу со счетом 4:3.Молдавская команда упустила возможность выйти в финал и останется в дивизионе Б.В составе команды голами отличились Константин Гуржуй, Думитру Граур и Леонид Подлеснов.Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.Таким образом, эстонцы взяли реванш у сборной Молдовы после проигрыша в финале квалификационного турнира на ЧЕ, который проходил в Кишиневе. Теперь отечественным футболистам 12 сентября предстоит участие в матче за третье место, соперник станет известен позже. Ранее на чемпионате в Португалии Молдова одержала победу над Швецией (5:3) и Чехией (2:1).Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На нем отечественные спортсмены боролись за место в европейской элите пляжного футбола.
https://ru.sputnik.md/20210910/moldova-chempionat-evropy-po-plyazhnomu-futbolu-44647834.html
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в мире, молдова, пляжный футбол
Сборная Молдовы по пляжному футболу не прошла в финал чемпионата Европы
Молдавские футболы не смогли прорваться в финал и выйти в высшую лигу.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Сборная Молдовы по пляжному футболу проиграла команде Эстонии в групповом этапе чемпионата Европы в дивизионе Б (Euro Beach Soccer League). Сборная Эстонии одержала победу со счетом 4:3.
Молдавская команда упустила возможность выйти в финал и останется в дивизионе Б.
В составе команды голами отличились Константин Гуржуй, Думитру Граур и Леонид Подлеснов.
Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Таким образом, эстонцы взяли реванш у сборной Молдовы после проигрыша в финале
квалификационного турнира на ЧЕ, который проходил в Кишиневе.
Теперь отечественным футболистам 12 сентября предстоит участие в матче за третье место, соперник станет известен позже.
Ранее на чемпионате в Португалии Молдова одержала победу над Швецией (5:3) и Чехией (2:1).
Напомним, молдавская сборная прошла в финальный турнир этого чемпионата в начале августа. На нем отечественные спортсмены боролись за место в европейской элите пляжного футбола.