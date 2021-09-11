https://ru.sputnik.md/20210911/moldovy-pochtili-zhertv-teraktov-11-sentyabrya-2001-44671337.html

Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США

Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США

Первые лица Молдовы почтили жертв терактов 11 сентября 2001 года в США

2021-09-11T13:31+0300

2021-09-11T13:31+0300

2021-09-11T13:31+0300

общество

в молдове

молдова

сша

майя санду

теракт 11 сентября 2001 года

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. По ее словам, 11 сентября 2001 года показало, "насколько все взаимосвязаны, но также и насколько хрупок мир, в котором мы живем". "Правительства должны быть более внимательными к глобальным опасностям, чтобы обеспечить безопасность граждан. И что верховенство закона, демократию и свободу необходимо защищать каждый день. Это основа общества, в котором человеческая жизнь в приоритете", - считает Санду.Почтил память жертв теракта также и глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По случаю этой годовщины председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица возложили цветы у посольства США в Кишиневе.Напомним, в субботу исполняется 20 лет со дня, когда четыре захваченных пассажирских авиалайнера смертники направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Министерство обороны США в Вашингтоне - Пентагон.В башнях располагались офисы более четырех сотен компаний, в которых работали не менее тридцати тысяч человек. Теракт унес жизни 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли граждане Соединенных Штатов и еще 92 стран мира.

https://ru.sputnik.md/20200911/Sozdatel-kishinevskoy-Prezidentury-pogib-v-SShA-11-sentyabrya-2001-goda-31622969.html

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в молдове, молдова, сша, майя санду, теракт 11 сентября 2001 года