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Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США
Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США
Первые лица Молдовы почтили жертв терактов 11 сентября 2001 года в США
2021-09-11T13:31+0300
2021-09-11T13:31+0300
общество
в молдове
молдова
сша
майя санду
теракт 11 сентября 2001 года
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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. По ее словам, 11 сентября 2001 года показало, "насколько все взаимосвязаны, но также и насколько хрупок мир, в котором мы живем". "Правительства должны быть более внимательными к глобальным опасностям, чтобы обеспечить безопасность граждан. И что верховенство закона, демократию и свободу необходимо защищать каждый день. Это основа общества, в котором человеческая жизнь в приоритете", - считает Санду.Почтил память жертв теракта также и глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По случаю этой годовщины председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица возложили цветы у посольства США в Кишиневе.Напомним, в субботу исполняется 20 лет со дня, когда четыре захваченных пассажирских авиалайнера смертники направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Министерство обороны США в Вашингтоне - Пентагон.В башнях располагались офисы более четырех сотен компаний, в которых работали не менее тридцати тысяч человек. Теракт унес жизни 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли граждане Соединенных Штатов и еще 92 стран мира.
https://ru.sputnik.md/20200911/Sozdatel-kishinevskoy-Prezidentury-pogib-v-SShA-11-sentyabrya-2001-goda-31622969.html
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в молдове, молдова, сша, майя санду, теракт 11 сентября 2001 года

Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США

13:31 11.09.2021
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© AP Photo / Mike DererБашни Всемирного торгового центра в огне после теракта 11 сентября
Башни Всемирного торгового центра в огне после теракта 11 сентября - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Mike Derer
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове вспомнили жертв терактов, а также осудили терроризм в любых его формах.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Первые лица Молдовы почтили память жертв терактов в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года.

"Мы почтили память жертв террористических атак, произошедших 11 сентября 2001 года в США. На протяжении 20 лет тысячи семей по всему миру оплакивают жертв теракта. Около трех тысяч человек, которые спокойно отправились на работу или в путешествие в тот день, и сотни людей, которые позже умерли из-за осложнений со здоровьем", - написала президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, 11 сентября 2001 года показало, "насколько все взаимосвязаны, но также и насколько хрупок мир, в котором мы живем".
"Правительства должны быть более внимательными к глобальным опасностям, чтобы обеспечить безопасность граждан. И что верховенство закона, демократию и свободу необходимо защищать каждый день. Это основа общества, в котором человеческая жизнь в приоритете", - считает Санду.
Пешеходы у Всемирного торгового центра во время обрушения южной башни в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2020
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Почтил память жертв теракта также и глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
"Спустя два десятилетия после самых ужасных террористических атак в истории мы вспоминаем жертв 11 сентября. Мы думаем о семьях по всему миру, потерявших своих близких. Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении терроризма во всех его формах", - написал Попеску в своем Twitter.
По случаю этой годовщины председатель парламента Игорь Гросу и премьер-министр Наталья Гаврилица возложили цветы у посольства США в Кишиневе.
Напомним, в субботу исполняется 20 лет со дня, когда четыре захваченных пассажирских авиалайнера смертники направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Министерство обороны США в Вашингтоне - Пентагон.
В башнях располагались офисы более четырех сотен компаний, в которых работали не менее тридцати тысяч человек. Теракт унес жизни 2977 человек, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. Погибли граждане Соединенных Штатов и еще 92 стран мира.
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