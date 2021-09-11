https://ru.sputnik.md/20210911/na-yazyke-muzyki---v-kishineve-i-tiraspole-proshli-kontserty-v-ramkakh-kulturnogo-proekta-44670794.html

"На языке музыки" - в Кишиневе и Тирасполе прошли концерты в рамках культурного проекта

"На языке музыки" - в Кишиневе и Тирасполе прошли концерты в рамках культурного проекта

Россотрудничество и Министерство культуры Российской Федерации выступили организаторами Международного культурного проекта. 11.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-11T12:35+0300

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общество

россотрудничество

концерт

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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. В Тирасполе и Кишиневе 9 и 10 сентября в рамках Международного культурного проекта Россотрудничества и Министерства культуры Российской Федерации "На языке музыки" с большим успехом прошли концерты, организованные Русским домом в Кишиневе.В молдавской столице концертной площадкой стал лучший зал города - Дворец Республики. Среди зрителей – соотечественники и почетные гости – Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов с супругой, представители дипмиссий, депутаты парламента РМ, известные деятели культуры, науки и образования страны. Их приветствовали директор Национальной филармонии им. С. Лункевича Светлана Бивол и руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Муравьев.Вниманию публики был представлен уникальный концерт - на одной сцене выступили сразу три российских музыкальных коллектива: всемирно известный хор Сретенского монастыря, существующий уже более 600 лет - с момента основания мужского Сретенского монастыря в 1397 году, квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной и ансамбль под управлением Игоря Тукало.Первые два коллектива уже знакомы и любимы кишиневскими зрителями по своим предыдущим выступлениям в Молдове. Открытием для молдавской публики стало выступление инструментального ансамбля под управлением Игоря Тукало и его солистки Ирины Крутовой, известной исполнительницы советских песен и русских романсов, которую называют "солнцем русского романса".Яркие эмоции подарили публике артисты Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной. Квинтет музыкантов очаровал зрителей своим исполнением и поразил уникальным инструментом - балалайкой-контрабасом.Программа выступление хора Сретенского монастыря звучит a capella. Репертуар коллектива не ограничивается каноническими песнопениями православной церкви. На концерте артисты исполнили популярные и хорошо знакомые песни.В завершение встречи ведущий Иван Шрамков произнес слова благодарности в адрес посольства России, представительства Россотрудничества в Республике Молдова и Национальной филармонии им. С. Лункевича за высокий уровень организации мероприятия и поблагодарил молдавскую публику за теплый прием. Все артисты, принимавшие участие в концерте, вышли на поклон, и хор Сретенского монастыря исполнил "Многая лета!".С успехом концерт прошел в Екатерининском парке Тирасполя. Кроме Молдовы, в рамках Международного культурного проекта "На языке музыки" концерты запланированы в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

https://ru.sputnik.md/20210512/v-kishineve-kazhduyu-nedelyu-budut-prokhodit-kontserty-na-otkrytom-vozdukhe-34715371.html

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