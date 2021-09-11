Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией

"Сложно говорить (о будущих отношениях России и Молдовы – ред.), поскольку пока мы не располагаем широкими эмпирическими данными в этом вопросе. Единственное, что у нас есть, – это контакт с Россией на уровне спецпредставителя президента РФ, господина Козака, который ранее посетил Кишинев", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатол Цэрану.