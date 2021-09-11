https://ru.sputnik.md/20210911/otnosheniya-rossia-44607879.html
Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Аналитик оценил перспективы отношений между Молдовой и Россией, отметив осторожную политическую риторику молдавского президента.
2021-09-11T08:00+0300
2021-09-11T08:00+0300
2021-09-11T09:15+0300
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Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
В остальном, считает эксперт, у нас пока достаточно туманные представления о том, как молдавское правительство будет выстраивать взаимоотношения с Россией. Совершенно очевидно, что в этом вопросе Майя Санду использует очень осторожную политическую риторику.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, майя санду
Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
08:00 11.09.2021 (обновлено: 09:15 11.09.2021)
Аналитик оценил перспективы отношений между Молдовой и Россией, отметив осторожную политическую риторику молдавского президента.
"Сложно говорить (о будущих отношениях России и Молдовы – ред.), поскольку пока мы не располагаем широкими эмпирическими данными в этом вопросе. Единственное, что у нас есть, – это контакт с Россией на уровне спецпредставителя президента РФ, господина Козака, который ранее посетил Кишинев", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатол Цэрану.
В остальном, считает эксперт, у нас пока достаточно туманные представления о том, как молдавское правительство будет выстраивать взаимоотношения с Россией. Совершенно очевидно, что в этом вопросе Майя Санду использует очень осторожную политическую риторику.
"Очевидно, что президент делает все возможное, чтобы не провоцировать ненужных осложнений в отношениях с Россией, хотя эти отношения сейчас скорее заморожены, нежели динамически развиваются", – заключил собеседник.