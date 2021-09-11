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Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Аналитик оценил перспективы отношений между Молдовой и Россией, отметив осторожную политическую риторику молдавского президента.
2021-09-11T08:00+0300
2021-09-11T09:15+0300
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Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
В остальном, считает эксперт, у нас пока достаточно туманные представления о том, как молдавское правительство будет выстраивать взаимоотношения с Россией. Совершенно очевидно, что в этом вопросе Майя Санду использует очень осторожную политическую риторику.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, майя санду

Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией

08:00 11.09.2021 (обновлено: 09:15 11.09.2021)
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Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Аналитик оценил перспективы отношений между Молдовой и Россией, отметив осторожную политическую риторику молдавского президента.

"Сложно говорить (о будущих отношениях России и Молдовы – ред.), поскольку пока мы не располагаем широкими эмпирическими данными в этом вопросе. Единственное, что у нас есть, – это контакт с Россией на уровне спецпредставителя президента РФ, господина Козака, который ранее посетил Кишинев", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Анатол Цэрану.

В остальном, считает эксперт, у нас пока достаточно туманные представления о том, как молдавское правительство будет выстраивать взаимоотношения с Россией. Совершенно очевидно, что в этом вопросе Майя Санду использует очень осторожную политическую риторику.

"Очевидно, что президент делает все возможное, чтобы не провоцировать ненужных осложнений в отношениях с Россией, хотя эти отношения сейчас скорее заморожены, нежели динамически развиваются", – заключил собеседник.

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