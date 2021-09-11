https://ru.sputnik.md/20210911/otnosheniya-zapad-vostok-chp-v-zdravookhranenii-itogi-nedeli-moldova-44673236.html

Отношения с Западом и Востоком и ЧП в здравоохранении: итоги недели в Молдове

Отношения с Западом и Востоком и ЧП в здравоохранении: итоги недели в Молдове

Обозреватели Sputnik обсудили на видео отношения Кишинева и Москвы, ЧП в здравоохранении и новый скандал

2021-09-11T14:51+0300

2021-09-11T14:51+0300

2021-09-11T14:51+0300

радио

в молдове

россия

майя санду

отношения

запад

европейский союз

восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0b/44673168_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_795307339de03f9f815480d41e50a724.jpg

В свое время российский лидер Владимир Путин заявлял о том, что экономическое пространство и кооперация должны простираться на огромных территориях - от Лиссабона до Владивостока, что стало бы выгодно как единой Европе, так и многим странам Азии. Пока эту идею воплотить не удалось, Запад разговаривает с Москвой на языке санкций, а такие страны, как Молдова, пытаются сохранить лицо и не стать жертвой геополитических процессов. В Молдове часто говорили о том, что республика могла бы выгодно использовать свое географическое положение, стать "мостом" и диалоговой площадкой для крупных геополитических игроков. Удастся ли стране это сделать? Как новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей будет выстраивать диалог с Россией? Следят ли за гражданами Молдовы спецслужбы и используют ли факт шантажа, для того чтобы довлеть над людьми в Молдове? На грани эпидемической катастрофы - к чему приведет страну халатность граждан и несоблюдение "ковидных" ограничений? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.

россия

запад

восток

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

в молдове, россия, майя санду, отношения, запад, европейский союз, восток, видео