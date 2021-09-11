https://ru.sputnik.md/20210911/otnosheniya-zapad-vostok-chp-v-zdravookhranenii-itogi-nedeli-moldova-44673236.html
Отношения с Западом и Востоком и ЧП в здравоохранении: итоги недели в Молдове
Отношения с Западом и Востоком и ЧП в здравоохранении: итоги недели в Молдове
Обозреватели Sputnik обсудили на видео отношения Кишинева и Москвы, ЧП в здравоохранении и новый скандал
2021-09-11T14:51+0300
2021-09-11T14:51+0300
2021-09-11T14:51+0300
радио
в молдове
россия
майя санду
отношения
запад
европейский союз
восток
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В свое время российский лидер Владимир Путин заявлял о том, что экономическое пространство и кооперация должны простираться на огромных территориях - от Лиссабона до Владивостока, что стало бы выгодно как единой Европе, так и многим странам Азии. Пока эту идею воплотить не удалось, Запад разговаривает с Москвой на языке санкций, а такие страны, как Молдова, пытаются сохранить лицо и не стать жертвой геополитических процессов. В Молдове часто говорили о том, что республика могла бы выгодно использовать свое географическое положение, стать "мостом" и диалоговой площадкой для крупных геополитических игроков. Удастся ли стране это сделать? Как новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей будет выстраивать диалог с Россией? Следят ли за гражданами Молдовы спецслужбы и используют ли факт шантажа, для того чтобы довлеть над людьми в Молдове? На грани эпидемической катастрофы - к чему приведет страну халатность граждан и несоблюдение "ковидных" ограничений? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.
россия
запад
восток
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2021
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, россия, майя санду, отношения, запад, европейский союз, восток, видео
Отношения с Западом и Востоком и ЧП в здравоохранении: итоги недели в Молдове
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые главные события уходящей недели.
В свое время российский лидер Владимир Путин заявлял о том, что экономическое пространство и кооперация должны простираться на огромных территориях - от Лиссабона до Владивостока, что стало бы выгодно как единой Европе, так и многим странам Азии.
Пока эту идею воплотить не удалось, Запад разговаривает с Москвой на языке санкций, а такие страны, как Молдова, пытаются сохранить лицо и не стать жертвой геополитических процессов.
В Молдове часто говорили о том, что республика могла бы выгодно использовать свое географическое положение, стать "мостом" и диалоговой площадкой для крупных геополитических игроков. Удастся ли стране это сделать? Как новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей будет выстраивать диалог с Россией?
Следят ли за гражданами Молдовы спецслужбы и используют ли факт шантажа, для того чтобы довлеть над людьми в Молдове?
На грани эпидемической катастрофы - к чему приведет страну халатность граждан и несоблюдение "ковидных" ограничений? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
обозреватели Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловски.