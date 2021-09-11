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Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных
Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных
Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных
2021-09-11T10:45+0300
2021-09-11T11:50+0300
россия
отравления
арбуз
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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. В Москве стало известно об отравлении двух человек с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались, передают Известия.Позже еще троих человек госпитализировали с отравлением из дома в Москве, где умершие 10 сентября бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине "Магнит" и отравились.По данным "Известий", речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек, 12 и 17 лет, и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.Кроме того, в больницы также были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
https://ru.sputnik.md/20210708/smotrite-chto-edite-v-zharu-vse-bolshe-sluchaev-pischevogo-otravleniya-35408601.html
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отравления, арбуз

Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных

10:45 11.09.2021 (обновлено: 11:50 11.09.2021)
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© Sputnik / Aleksei Babushkin  / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение ГКБ им. С.П. Боткина, medic
Реанимационное отделение ГКБ им. С.П. Боткина, medic - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Aleksei Babushkin
/
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Ранее сообщалось о том, что два человека умерли от отравления.
КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. В Москве стало известно об отравлении двух человек с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались, передают Известия.
Позже еще троих человек госпитализировали с отравлением из дома в Москве, где умершие 10 сентября бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине "Магнит" и отравились.
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По данным "Известий", речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек, 12 и 17 лет, и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.
Кроме того, в больницы также были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
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