https://ru.sputnik.md/20210911/otravlenie-arbuz-smerti-moskva-44667117.html

Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных

Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных

Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных

2021-09-11T10:45+0300

2021-09-11T10:45+0300

2021-09-11T11:50+0300

россия

отравления

арбуз

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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. В Москве стало известно об отравлении двух человек с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались, передают Известия.Позже еще троих человек госпитализировали с отравлением из дома в Москве, где умершие 10 сентября бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине "Магнит" и отравились.По данным "Известий", речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек, 12 и 17 лет, и еще одного взрослого в возрасте 26 лет.Кроме того, в больницы также были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.

https://ru.sputnik.md/20210708/smotrite-chto-edite-v-zharu-vse-bolshe-sluchaev-pischevogo-otravleniya-35408601.html

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отравления, арбуз