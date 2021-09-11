https://ru.sputnik.md/20210911/pogodnye-rekordy-44659455.html

Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

2021-09-11T00:01+0300

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в молдове

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КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Самое холодное одиннадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +31,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210219/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu-33699232.html

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2021

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в молдове, погода, рекорды, климат