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Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
2021-09-11T00:01+0300
2021-09-11T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Самое холодное одиннадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +31,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды, климат

Погодные рекорды Молдовы 11 сентября

00:01 11.09.2021
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© Photo : Евгений ПаскарьДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Самое холодное одиннадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 19.02.2021
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +31,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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