https://ru.sputnik.md/20210911/pogodnye-rekordy-44659455.html
Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
2021-09-11T00:01+0300
2021-09-11T00:01+0300
2021-09-11T00:01+0300
в молдове
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климат
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КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Самое холодное одиннадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +31,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды, климат
Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Самое холодное одиннадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся всего до +4,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +31,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.