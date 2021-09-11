https://ru.sputnik.md/20210911/poka-vse-spali-vzryv-gaza-v-zhilom-dome-taliby--vo-dvortse-i-situatsiya-s-covid-44665791.html

Пока все спали: взрыв газа в жилом доме, талибы во дворце и ситуация с COVID

Пока все спали: взрыв газа в жилом доме, талибы во дворце и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 11.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-11T08:30+0300

2021-09-11T08:30+0300

2021-09-11T09:14+0300

взрыв

газ

талибы

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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. В результате взрыва газа в жилом доме в российском городе Ельце погибли как минимум два человека. Спасателям удалось извлечь из-под обломков тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки, передает РИА Новости. Ведутся поиски еще нескольких пропавших без вести, которые, предположительно, могут находиться под завалами дома.Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, пожара не было.По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них один ребенок, пять человек госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести.Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. Как отметили местные власти, здание 1970 года постройки не было аварийным.В ликвидации последствий ЧП задействовали около 260 человек и 58 единиц техники. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Из пустыни - во дворецАмериканское издание New York Times показало кадры из жизни боевиков движения "Талибан"*, которые заняли особняк маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума после взятия Кабула."Хоть я и живу в городе, но такое место я вижу впервые", - рассказал изданию один из талибов, демонстрируя бассейн и сауну в доме.Другой боевик показал журналистам дымовую гранату, которую хранит на случай нападения неприятеля, передает РИА Новости."Мы прожили всю жизнь в горах и пустынях. Нашим людям нечего есть, они живут под прицелом. Наши политики, богатые и обладающие властью люди, построили себе такие дома, проливая кровь людей", - рассказывают новые жильцы особняка, которых там около 150 человек.*Запрещенная в России террористическая организация.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 223,8 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 223 811 181. Из них 4 616 456 скончались.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 862 новых случая инфицирования COVID-19, из которых 716 – у невакцинированных.Общее число случаев заражения в стране достигло 273 918.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 14 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6492.

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взрыв, газ, талибы