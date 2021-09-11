https://ru.sputnik.md/20210911/pozhar-kishinev-sklad-44667632.html
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушило бригад спасателей
2021-09-11T10:19+0300
2021-09-11T10:19+0300
2021-09-11T10:19+0300
в молдове
кишинев
молдова
пожар
новости кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2327/93/23279334_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_2924b27d9a03fd7f26f4e3d9caa7af5b.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Утром 11 сентября произошел пожар на складе игрушек на улице Петрикань, 204, в Кишиневе, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 6.43. По предварительной информации, со склада шел густой дым. "На место отправили 11 бригад пожарных и спасателей. Прибыв на место назначения, сотрудники ГИЧС определили, что площадь в 300 квадратных метров обволокло густым дымом", - говорится в сообщении спасателей.В ГИЧС рассказали, что для борьбы с огнем пожарные сформировали четыре сектора."В тушении пламени участвовало 40 спасателей и пожарных. Он был локализован в 7.24 и полностью потушен в 7.44", - пояснили в ГИЧС. По данным спасателей, благодаря квалифицированному вмешательству удалось спасти более 1500 квадратных метров грузовых складов, которые находились в непосредственной близости от возгорания. Во время пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причину пожара выясняют специалисты. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС вмешались в 41 ситуацию.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2327/93/23279334_148:0:1876:1296_1920x0_80_0_0_dd4c11339baa402b93825066f912ab5b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, пожар
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
С пламенем боролось 40 пожарных. Возгорание удалось ликвидировать спустя час.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Утром 11 сентября произошел пожар на складе игрушек на улице Петрикань, 204, в Кишиневе, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 6.43. По предварительной информации, со склада шел густой дым.
"На место отправили 11 бригад пожарных и спасателей. Прибыв на место назначения, сотрудники ГИЧС определили, что площадь в 300 квадратных метров обволокло густым дымом", - говорится в сообщении спасателей.
В ГИЧС рассказали, что для борьбы с огнем пожарные сформировали четыре сектора.
"В тушении пламени участвовало 40 спасателей и пожарных. Он был локализован в 7.24 и полностью потушен в 7.44", - пояснили в ГИЧС.
По данным спасателей, благодаря квалифицированному вмешательству удалось спасти более 1500 квадратных метров грузовых складов, которые находились в непосредственной близости от возгорания.
Во время пожара никто не пострадал.
Обстоятельства и причину пожара выясняют специалисты. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС вмешались в 41 ситуацию.