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Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей

Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей

Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушило бригад спасателей

2021-09-11T10:19+0300

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Утром 11 сентября произошел пожар на складе игрушек на улице Петрикань, 204, в Кишиневе, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 6.43. По предварительной информации, со склада шел густой дым. "На место отправили 11 бригад пожарных и спасателей. Прибыв на место назначения, сотрудники ГИЧС определили, что площадь в 300 квадратных метров обволокло густым дымом", - говорится в сообщении спасателей.В ГИЧС рассказали, что для борьбы с огнем пожарные сформировали четыре сектора."В тушении пламени участвовало 40 спасателей и пожарных. Он был локализован в 7.24 и полностью потушен в 7.44", - пояснили в ГИЧС. По данным спасателей, благодаря квалифицированному вмешательству удалось спасти более 1500 квадратных метров грузовых складов, которые находились в непосредственной близости от возгорания. Во время пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причину пожара выясняют специалисты. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС вмешались в 41 ситуацию.

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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