Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210911/pozhar-kishinev-sklad-44667632.html
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушило бригад спасателей
2021-09-11T10:19+0300
2021-09-11T10:19+0300
в молдове
кишинев
молдова
пожар
новости кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2327/93/23279334_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_2924b27d9a03fd7f26f4e3d9caa7af5b.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Утром 11 сентября произошел пожар на складе игрушек на улице Петрикань, 204, в Кишиневе, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС). Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 6.43. По предварительной информации, со склада шел густой дым. "На место отправили 11 бригад пожарных и спасателей. Прибыв на место назначения, сотрудники ГИЧС определили, что площадь в 300 квадратных метров обволокло густым дымом", - говорится в сообщении спасателей.В ГИЧС рассказали, что для борьбы с огнем пожарные сформировали четыре сектора."В тушении пламени участвовало 40 спасателей и пожарных. Он был локализован в 7.24 и полностью потушен в 7.44", - пояснили в ГИЧС. По данным спасателей, благодаря квалифицированному вмешательству удалось спасти более 1500 квадратных метров грузовых складов, которые находились в непосредственной близости от возгорания. Во время пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причину пожара выясняют специалисты. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС вмешались в 41 ситуацию.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2327/93/23279334_148:0:1876:1296_1920x0_80_0_0_dd4c11339baa402b93825066f912ab5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, пожар

Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей

10:19 11.09.2021
112
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIPompier
Pompier - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
С пламенем боролось 40 пожарных. Возгорание удалось ликвидировать спустя час.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Утром 11 сентября произошел пожар на складе игрушек на улице Петрикань, 204, в Кишиневе, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Как отметили в ведомстве, звонок в службу 112 поступил в 6.43. По предварительной информации, со склада шел густой дым.
"На место отправили 11 бригад пожарных и спасателей. Прибыв на место назначения, сотрудники ГИЧС определили, что площадь в 300 квадратных метров обволокло густым дымом", - говорится в сообщении спасателей.
В ГИЧС рассказали, что для борьбы с огнем пожарные сформировали четыре сектора.
"В тушении пламени участвовало 40 спасателей и пожарных. Он был локализован в 7.24 и полностью потушен в 7.44", - пояснили в ГИЧС.
По данным спасателей, благодаря квалифицированному вмешательству удалось спасти более 1500 квадратных метров грузовых складов, которые находились в непосредственной близости от возгорания.
Во время пожара никто не пострадал.
Обстоятельства и причину пожара выясняют специалисты. За последние 24 часа сотрудники ГИЧС вмешались в 41 ситуацию.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:45Отравление арбузом со смертельным исходом – в Москве растет число госпитализированных
10:19Крупный пожар произошел в Кишиневе: возгорание тушила бригада спасателей
09:51Где в Кишиневе 11 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Диетолог рассказала о рационе, продлевающем молодость
08:56С 11 сентября в Молдове вступают в силу новые эпидемиологические меры
08:30Пока все спали: взрыв газа в жилом доме, талибы во дворце и ситуация с COVID
08:00Цэрану: какую тональность возьмет Майя Санду в отношениях с Россией
07:30День Усекновения главы Иоанна Предтечи: службы, молитвы, традиции
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 сентября
ВчераНовый рекорд: цена на газ в Европе вновь устремилась вверх
ВчераКураж, танцы и страсть – вышел новый клип Натальи Гордиенко
ВчераРазработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
ВчераМолдавский Минздрав – врачам: нет прививки – нет пособий
ВчераСпособен ли парламент Молдовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком
ВчераВ России выпустят монеты, посвященные борьбе с коронавирусом
ВчераСнова подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
ВчераДвенадцати городам России присвоили звание "Город трудовой доблести"
ВчераВ Национальной армии Молдовы усилены антиковидные меры
Вчера"Слышны отголоски КВН": Лавров оценил заявление Зеленского о войне с Россией