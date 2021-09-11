https://ru.sputnik.md/20210911/pravitelstvo-razrabotaet-kartu-vneshney-pomoschi-44677719.html
Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров
Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров
Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров
2021-09-11T17:44+0300
2021-09-11T17:44+0300
2021-09-11T17:52+0300
в молдове
политика
молдова
чехия
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с министром иностранных дел Чехии Якубом Кульганеком, находящимся с визитом в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Наталья Гаврилина поблагодарила чешское государство за помощь Молдове в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Гаврилица также выразила благодарность за недавнее решение Праги о признании сертификатов вакцинации Молдовы, а также за стипендии, предлагаемые молдавским студентам в чешских университетах. Она отметила, что в Кишиневе планируют сосредоточить внимание на серии реформ, которые имеют решающее значение для граждан, а также для отношений с ЕС: "Приоритетом является доработка повестки дня ассоциации на ближайшие семь лет". Оба официальных представителя также выразили готовность активизировать сотрудничество в приоритетных областях Программы сотрудничества в целях развития.В этом контексте премьер-министр сообщила, что правительство приступит к составлению карты внешней финансовой помощи и до конца года организует конференцию доноров.Как считают в правительстве Молдовы, это создаст более эффективную систему координации доноров, а руководство обеспечит прозрачное и эффективное управление каждым внешним вкладом для обеспечения устойчивого развития.
https://ru.sputnik.md/20210910/glava-mid-czech-priglasil-mayyu-sandu-praga-44645871.html
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в молдове, молдова, чехия, наталья гаврилица
Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров
17:44 11.09.2021 (обновлено: 17:52 11.09.2021)
Глава МИД Чехии побывал в Кишиневе, на встрече обсуждались главные вопросы двусторонней повестки.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с министром иностранных дел Чехии Якубом Кульганеком, находящимся с визитом в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Наталья Гаврилина поблагодарила чешское государство за помощь Молдове в борьбе с последствиями пандемии COVID-19.
Гаврилица также выразила благодарность за недавнее решение Праги о признании сертификатов вакцинации Молдовы, а также за стипендии, предлагаемые молдавским студентам в чешских университетах.
"Чехия является важным партнером Молдовы, а также одним из основных адвокатов нашей страны в ЕС. Европейская интеграция - стратегический приоритет нового правительства. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству с ЕС и добиться значительного прогресса в реализации Соглашения об ассоциации", - заявила Гаврилица на встрече.
Она отметила, что в Кишиневе планируют сосредоточить внимание на серии реформ, которые имеют решающее значение для граждан, а также для отношений с ЕС: "Приоритетом является доработка повестки дня ассоциации на ближайшие семь лет".
Оба официальных представителя также выразили готовность активизировать сотрудничество в приоритетных областях Программы сотрудничества в целях развития.
В этом контексте премьер-министр сообщила, что правительство приступит к составлению карты внешней финансовой помощи и до конца года организует конференцию доноров.
Как считают в правительстве Молдовы, это создаст более эффективную систему координации доноров, а руководство обеспечит прозрачное и эффективное управление каждым внешним вкладом для обеспечения устойчивого развития.