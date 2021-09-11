https://ru.sputnik.md/20210911/pravitelstvo-razrabotaet-kartu-vneshney-pomoschi-44677719.html

Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров

Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров

Правительство разработает карту внешней помощи и проведет конференцию доноров

2021-09-11T17:44+0300

2021-09-11T17:44+0300

2021-09-11T17:52+0300

в молдове

политика

молдова

чехия

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7aadb0168803690530738ebfe3bb62f.jpg

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с министром иностранных дел Чехии Якубом Кульганеком, находящимся с визитом в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Наталья Гаврилина поблагодарила чешское государство за помощь Молдове в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Гаврилица также выразила благодарность за недавнее решение Праги о признании сертификатов вакцинации Молдовы, а также за стипендии, предлагаемые молдавским студентам в чешских университетах. Она отметила, что в Кишиневе планируют сосредоточить внимание на серии реформ, которые имеют решающее значение для граждан, а также для отношений с ЕС: "Приоритетом является доработка повестки дня ассоциации на ближайшие семь лет". Оба официальных представителя также выразили готовность активизировать сотрудничество в приоритетных областях Программы сотрудничества в целях развития.В этом контексте премьер-министр сообщила, что правительство приступит к составлению карты внешней финансовой помощи и до конца года организует конференцию доноров.Как считают в правительстве Молдовы, это создаст более эффективную систему координации доноров, а руководство обеспечит прозрачное и эффективное управление каждым внешним вкладом для обеспечения устойчивого развития.

https://ru.sputnik.md/20210910/glava-mid-czech-priglasil-mayyu-sandu-praga-44645871.html

молдова

чехия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, чехия, наталья гаврилица