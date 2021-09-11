https://ru.sputnik.md/20210911/prognoz-pogody-44660192.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
Самый точный прогноз погоды на 12 и 13 сентября - Gismeteo
2021-09-11T07:00+0300
2021-09-11T07:00+0300
2021-09-11T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 сентября: ночью от +8 до +10, днем от +22 до +26.Далее, 12 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14. Праздники и народные приметыПравославная церковь 11 сентября отмечает день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
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КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 сентября: ночью от +8 до +10, днем от +22 до +26.
Далее, 12 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 11 сентября отмечает день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.