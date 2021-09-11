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Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
Самый точный прогноз погоды на 12 и 13 сентября - Gismeteo
2021-09-11T07:00+0300
2021-09-11T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 сентября: ночью от +8 до +10, днем от +22 до +26.Далее, 12 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14. Праздники и народные приметыПравославная церковь 11 сентября отмечает день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.
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прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть

07:00 11.09.2021
118
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 сентября: ночью от +8 до +10, днем от +22 до +26.
Далее, 12 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 11 сентября отмечает день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10732
В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.
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07:30День Усекновения главы Иоанна Предтечи: службы, молитвы, традиции
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть
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