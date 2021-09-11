https://ru.sputnik.md/20210911/prognoz-pogody-44660192.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть

Самый точный прогноз погоды: в Молдове и дальше будет теплеть

Самый точный прогноз погоды на 12 и 13 сентября - Gismeteo

2021-09-11T07:00+0300

2021-09-11T07:00+0300

2021-09-11T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/17/32145558_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_299b9e2252a16e947f61ab9254a66d5d.jpg

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +6 до +11 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 сентября: ночью от +8 до +10, днем от +22 до +26.Далее, 12 сентября, в Молдове продолжится потепление. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков. До 17 сентября воздух прогреется до +29 днем, а ночью ожидается до +14. Праздники и народные приметыПравославная церковь 11 сентября отмечает день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.В этот день не рекомендуется резать и есть продукты круглой формы (тыкву, арбуз, капусту). Запрещено также шить и вязать. Сны в эту ночь укажут на проблему, о которой вы, возможно, не знаете, но на которую необходимо обратить внимание.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды, народные приметы