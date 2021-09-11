https://ru.sputnik.md/20210911/strany-sertifikatami-vaktsinatsii-moldovy-44676800.html
В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы
В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы
В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы
2021-09-11T16:47+0300
2021-09-11T16:47+0300
2021-09-11T16:47+0300
в молдове
молдова
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) напомнило, в каких странах принимают сертификаты о вакцинации, выданные в Молдове. Так, Молдова в настоящее время имеет соглашения о взаимном признании сертификатов об иммунизации против COVID-19 с девятью государствами. Это Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия и Сербия. Таким образом, как наши, так и граждане других стран, прошедшие вакцинацию в Молдове, могут свободно перемещаться из этих государств в нашу страну и наоборот. В то же время есть ряд стран, которые в одностороннем порядке признали сертификаты о вакцинации, выданные нашими властями. Это Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Нидерланды, Чехия.Следует отметить, что эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210911/midei-pravila-vezda-strany-grazhdan-moldovy-44675363.html
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в молдове, молдова, вакцинация
В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы
МИДЕИ уточнило список стран, которые признают сертификаты о вакцинации, выданные властями Молдовы.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) напомнило, в каких странах принимают сертификаты о вакцинации, выданные в Молдове.
Так, Молдова в настоящее время имеет соглашения о взаимном признании сертификатов об иммунизации против COVID-19 с девятью государствами.
Это Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия и Сербия.
Таким образом, как наши, так и граждане других стран, прошедшие вакцинацию в Молдове, могут свободно перемещаться из этих государств в нашу страну и наоборот.
В то же время есть ряд стран, которые в одностороннем порядке признали сертификаты о вакцинации, выданные нашими властями.
Это Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Нидерланды, Чехия.
Следует отметить, что эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Молдове.