https://ru.sputnik.md/20210911/strany-sertifikatami-vaktsinatsii-moldovy-44676800.html

В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы

В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы

В какие страны можно ездить с сертификатами о вакцинации из Молдовы

2021-09-11T16:47+0300

2021-09-11T16:47+0300

2021-09-11T16:47+0300

в молдове

молдова

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) напомнило, в каких странах принимают сертификаты о вакцинации, выданные в Молдове. Так, Молдова в настоящее время имеет соглашения о взаимном признании сертификатов об иммунизации против COVID-19 с девятью государствами. Это Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Белоруссия и Сербия. Таким образом, как наши, так и граждане других стран, прошедшие вакцинацию в Молдове, могут свободно перемещаться из этих государств в нашу страну и наоборот. В то же время есть ряд стран, которые в одностороннем порядке признали сертификаты о вакцинации, выданные нашими властями. Это Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Армения, Франция, Нидерланды, Чехия.Следует отметить, что эти положения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210911/midei-pravila-vezda-strany-grazhdan-moldovy-44675363.html

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, молдова, вакцинация