https://ru.sputnik.md/20210911/uchenye-nazvali-naibolee-zhivuchiy-shtamm-covid-19-44655076.html

Ученые назвали наиболее живучий штамм COVID-19

Ученые назвали наиболее живучий штамм COVID-19

Американские ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса. 11.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-11T16:18+0300

2021-09-11T16:18+0300

2021-09-11T16:18+0300

коронавирус

вирус

штаммы

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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Ученые из США считают, что новые штаммы COVID-19 "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", передает РИА Новости.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый мю-штамм при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.

https://ru.sputnik.md/20210910/virus-nipakh-india-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-44641515.html

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вирус, штаммы