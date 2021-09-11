https://ru.sputnik.md/20210911/uchenye-nazvali-naibolee-zhivuchiy-shtamm-covid-19-44655076.html
Ученые назвали наиболее живучий штамм COVID-19
Ученые назвали наиболее живучий штамм COVID-19
Американские ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса. 11.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-11T16:18+0300
2021-09-11T16:18+0300
2021-09-11T16:18+0300
коронавирус
вирус
штаммы
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КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Ученые из США считают, что новые штаммы COVID-19 "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", передает РИА Новости.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый мю-штамм при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.
https://ru.sputnik.md/20210910/virus-nipakh-india-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-44641515.html
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вирус, штаммы
Ученые назвали наиболее живучий штамм COVID-19
Американские ученые назвали наиболее живучий штамм коронавируса.
КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik.
Ученые из США считают, что новые штаммы COVID-19 "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", передает РИА Новости
.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый мю-штамм при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.
По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.
"Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", - приводит газета слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.
По мнению ряда ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.