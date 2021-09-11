https://ru.sputnik.md/20210911/useknoveniye-glavy-ioanna-predtechi-44660847.html

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: службы, молитвы, традиции

День Усекновения главы Иоанна Предтечи: службы, молитвы, традиции

Усекновение главы Иоанна Предтечи традиции молитвы и службы

2021-09-11T07:30+0300

2021-09-11T07:30+0300

2021-09-11T07:30+0300

православный календарь

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День Усекновения главы Иоанна Предтечи православная церковь отмечает 11 сентября — христиане в этот день вспоминают насильственную смерть последнего ветхозаветного пророка, которая описана в Евангелии.Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский Святой после Богородицы, предсказавший пришествие Мессии и крестивший Иисуса Христа в реке Иордан.Тернистый путь ПредтечиБудущий Креститель родился в семье священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) около Хеврона (в Нагорной стране), на юге от Иерусалима. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше него.Само рождение его было знамением божьего всемогущества и указанием на особую миссию будущего пророка, так как родился он у благочестивых супругов, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей.С юных лет Святой жил в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью — постом и молитвой. Предтеча носил самую простую одежду и питался исключительно растениями, диким медом и акридами (род саранчи).Пророк Иоанн по зову Господа явился на берегах Иордана в тридцатилетнем возрасте, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии. Призывая людей покаяться в грехах, он крестил их погружением в воду.Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель мира — Иисус Христос.Крещение Христа сопровождалось чудесными явлениями — схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный… ". Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил свое пророческое служение.Он безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего, за что и пострадал.Вскоре пророка Иоанна посадили в темницу по приказу царя Ирода Антипы, за обличение его в том, что он оставил законную жену и сожительствовал с Иродиадой, которая была замужем за родным братом Ирода — Филиппом.В день своего рождения Ирод устроил пир, на который съехалось много знатных гостей. Саломия, дочь Иродиады, своей нескромной пляской во время пира до того угодила Ироду и его гостям, что царь клятвенно обещал ей дать все, чего ни попросит, в плоть до половины своего царства.Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал стража в темницу, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла ее своей матери.Иродиада, надругавшись над отсеченной Святой главой пророка, бросила ее в грязное место. Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело в Самарянском городе Севастии.Святая же глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и погребена в сосуде на Елеонской горе.Иисус Христос говорил о нем: "Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".Церковные традицииНа Усекновение главы Иоанна Предтечи совершается праздничная служба — Всенощное бдение. Стихеры празднику были написаны гимнографами преподобным Иоанном Дамаскиным (VII—VIII вв.) и патриархом Германом (VIII в.).На великой вечерни читаются три паремии (отрывки из Ветхого завета) — отрывки из книг пророка Исаии, пророка Малахии, царя Соломона, в которых содержатся пророчества об Иоанне Предтече.На Утрени читают два канона, написанных в VIII веке. Первый канон составил преподобный Иоанн Дамаскин, второй — святитель Андрей Критский. Апостольское и Евангельское чтения на Литургии посвящены событиям усекновения главы Иоанна Предтечи.Несмотря на то, что произошло скорбное событие, церковь празднует его радостно, восхваляя светильника Вселенной и победоносного страдальца, о чем и поем в стихирах (стихотворная строка) на малой вечерни: "На блю́де принести́ твою́ главу́, И́род беззако́нныи, скве́рней Иродиа́де, отсе́к со дерзнове́нием, повелева́ет, всеблаже́нне. О́ чю́до стра́шно и пресла́вно слы́шание. Но Христо́ва Це́ркви, ра́достно пра́зднует твое́ страд́ание".В Церкви это день строгого поста – не вкушается мясо, молочные продукты, рыба. Цель однодневного поста в этот день – напомнить о том, к каким страшным последствиям приводит страсть невоздержания.Народные традиции и приметыВ старину считали, что тот, кто постится в этот день – избавится от многих грехов. Люди также верили, что у постящегося в этот день человека исполнится любое желание, которое будет загадано.В этот день ни в коем случае нельзя пользоваться ножом, и любыми колюще-режущими предметами – в народе считали, что тот, кто в этот день будет пользоваться ножом, возьмет на себя грехи убийц пророка. Поэтому, хлеб и пироги в этот день разламывали руками.Особенно нельзя было резать капусту, поскольку она ассоциируется с головой. В этот день нельзя ни петь, ни танцевать, соответственно и венчаться. Считается, что тот, кто в этот день танцует, тот берет на себя тот грех, который когда-то взяла на себя Саломея.В этот день нельзя употреблять в пищу продукты, имеющие округлую форму: капусту, лук, помидоры, яблоки, арбузы, хотя церковь называет это суеверием.Запрещалось также использовать продукты и напитки красного "кровавого" цвета.По традиции, в этот день собирали корнеплоды, в частности, свеклу и морковь, так как считается, что именно в этот день все корневые овощи полностью созревают. Но собирали овощи со специальными молитвами.О чем молятсяСвятому Иоанну, как проповеднику покаяния, молятся о вразумлении грешников, даровании видения и понимания своих грехов и их причин, о приобщении к Церкви некрещеных людей, маловеров и сектантов и даровании покаянного чувства, о помощи заключенным.К нему прибегают за духовной помощью во время длительных постов. Издревле пророк Иоанн особо почитался крестьянами и пчеловодами, поэтому его просят об изобилии земных плодов.МолитваКрестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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