https://ru.sputnik.md/20210911/voronin-rasskazal-budet--obedinenii-partii-kommunistov-sotsialistov-44670742.html
Воронин рассказал, будет ли объединение Партии коммунистов и Партии социалистов
Воронин рассказал, будет ли объединение Партии коммунистов и Партии социалистов
Воронин рассказал будет ли объединении Партии коммунистов и социалистов
2021-09-11T13:02+0300
2021-09-11T13:02+0300
2021-09-11T13:02+0300
в молдове
владимир воронин
молдова
партия коммунистов
партия социалистов республики молдова
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КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Партия коммунистов (ПКРМ) пока не будет сливаться с Партией социалистов, по крайней мере до съезда ПКРМ, на котором станет обсуждаться эта тема. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова лидер коммунистов Владимир Воронин . При этом он объяснил причину создания Блока коммунистов и социалистов накануне досрочных парламентских выборов 11 июля.По словам Воронина, теперь депутаты блока могут выступать с законодательными инициативами, а также требовать права, которые предусмотрены для оппозиции.Воронин упомянул также, что в настоящее время ПКРМ ищет возможности и пути совместной работы с социалистами по вопросам, связанным с законодательной деятельностью, ситуацией в стране и информацией для избирателей.Как рассказал политик, идея слияния исходит от социалистов. "Додон коротко поговорил со мной и спросил, как смотрю на этот вопрос. Я сказал, что это преждевременно, мы не можем говорить об этом сейчас. Мы классическая партия, у нас есть идеология - марксизм-ленинизм. У него нет идеологии. Мы знаем, кто такие социалисты. Мы пошли на выборы не вместе, а с вами, поэтому мы не готовы объединяться, чтобы образовать одну партию из двух. Это серьезная проблема, которую мы не сможем преодолеть", - считает лидер коммунистов. В то же время Воронин полагает, что формирование новой партии требует много времени, а также вызывает много вопросов, таких, как необходимые условия и принципы, на которых будет сформирована эта партия, какова будет идеология, отношение членов ПКРМ и ПСРМ, а также что избиратели подумают об этом решении. Напомним, съезд Партии коммунистов состоится 7 ноября.
https://ru.sputnik.md/20210910/voronin-sandu-krymskaia-platforma-44651227.html
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в молдове, владимир воронин, молдова, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова
Воронин рассказал, будет ли объединение Партии коммунистов и Партии социалистов
Председатель ПКРМ Владимир Воронин рассказал, возможно ли слияние Партии коммунистов с Партией социалистов.
КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik.
Партия коммунистов (ПКРМ) пока не будет сливаться с Партией социалистов, по крайней мере до съезда ПКРМ, на котором станет обсуждаться эта тема. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова
лидер коммунистов Владимир Воронин .
При этом он объяснил причину создания Блока коммунистов и социалистов накануне досрочных парламентских выборов 11 июля.
Создание блока было необходимостью, в противном случае состав "Действия и солидарности" (PAS) в парламенте мог бы быть еще больше. С большим количеством вопросов было бы еще сложнее. Так что в любом случае у нас есть треть в парламенте.
Владимир Воронин
Третий президент Молдовы
По словам Воронина, теперь депутаты блока могут выступать с законодательными инициативами, а также требовать права, которые предусмотрены для оппозиции.
Воронин упомянул также, что в настоящее время ПКРМ ищет возможности и пути совместной работы с социалистами по вопросам, связанным с законодательной деятельностью, ситуацией в стране и информацией для избирателей.
Как рассказал политик, идея слияния исходит от социалистов.
"Додон коротко поговорил со мной и спросил, как смотрю на этот вопрос. Я сказал, что это преждевременно, мы не можем говорить об этом сейчас. Мы классическая партия, у нас есть идеология - марксизм-ленинизм. У него нет идеологии. Мы знаем, кто такие социалисты. Мы пошли на выборы не вместе, а с вами, поэтому мы не готовы объединяться, чтобы образовать одну партию из двух. Это серьезная проблема, которую мы не сможем преодолеть", - считает лидер коммунистов.
В то же время Воронин полагает, что формирование новой партии требует много времени, а также вызывает много вопросов, таких, как необходимые условия и принципы, на которых будет сформирована эта партия, какова будет идеология, отношение членов ПКРМ и ПСРМ, а также что избиратели подумают об этом решении.
Напомним, съезд Партии коммунистов состоится 7 ноября.