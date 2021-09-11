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Взять Бога за горло

Взять Бога за горло

Отец постмодернизма Жорж Батай как-то сказал, что "безумие заставляет человека взять Бога за горло". 11.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-11T20:13+0300

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Взять Бога за горло Взять Бога за горло

Уникальный директор психиатрической лечебницы Костюжен Анатолий Коцовский создает лучшие условия, чтобы выжившие из ума бессарабцы находили потерянный ум и возвращались в так называемое общество нормальных. В июне 1898 года доктор Коцовский становится директором психиатрической лечебницы в Костюженах. Коцовский прекрасно понимал, что казарменная обстановка Костюжен доводит пациентов до ложного слабоумия. Опытный психиатр разрабатывает проект под названием "Семейное презрение", согласно которому выздоравливающих пациентов распределяют по семьям села Скиносы.1 марта 1937 года жители Кишинева простились с Анатолием Дмитриевичем Коцовским в церкви Александро-Невского братства. Нечто подобное происходило в столице Бессарабии лишь год назад, когда ушел из жизни главный врач и основатель инфекционной больницы, спасший Кишинев от эпидемии оспы и дифтерии, общественный деятель Тома Чорба.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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