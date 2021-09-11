https://ru.sputnik.md/20210911/vzyat-boga-za-gorlo-44523428.html
Взять Бога за горло
Взять Бога за горло
Отец постмодернизма Жорж Батай как-то сказал, что "безумие заставляет человека взять Бога за горло". 11.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-11T20:13+0300
2021-09-11T20:13+0300
2021-09-11T20:13+0300
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Взять Бога за горло
Взять Бога за горло
Уникальный директор психиатрической лечебницы Костюжен Анатолий Коцовский создает лучшие условия, чтобы выжившие из ума бессарабцы находили потерянный ум и возвращались в так называемое общество нормальных. В июне 1898 года доктор Коцовский становится директором психиатрической лечебницы в Костюженах. Коцовский прекрасно понимал, что казарменная обстановка Костюжен доводит пациентов до ложного слабоумия. Опытный психиатр разрабатывает проект под названием "Семейное презрение", согласно которому выздоравливающих пациентов распределяют по семьям села Скиносы.1 марта 1937 года жители Кишинева простились с Анатолием Дмитриевичем Коцовским в церкви Александро-Невского братства. Нечто подобное происходило в столице Бессарабии лишь год назад, когда ушел из жизни главный врач и основатель инфекционной больницы, спасший Кишинев от эпидемии оспы и дифтерии, общественный деятель Тома Чорба.
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Валентина Топоривская
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подкасты, знай наших!
Взять Бога за горло
Отец постмодернизма Жорж Батай как-то сказал, что "безумие заставляет человека взять Бога за горло".
Уникальный директор психиатрической лечебницы Костюжен Анатолий Коцовский создает лучшие условия, чтобы выжившие из ума бессарабцы находили потерянный ум и возвращались в так называемое общество нормальных. В июне 1898 года доктор Коцовский становится директором психиатрической лечебницы в Костюженах.
В XIX веке желтый дом Кишинева находился на территории современной больницы травматологии, его пациенты весьма смущали горожан - душевнобольные в белых колпаках корчили прохожим рожи, задевали их и щедро обругивали.
Коцовский прекрасно понимал, что казарменная обстановка Костюжен доводит пациентов до ложного слабоумия. Опытный психиатр разрабатывает проект под названием "Семейное презрение", согласно которому выздоравливающих пациентов распределяют по семьям села Скиносы.
Молдавские крестьяне охотно берут обитателей лечебницы в семьи, получая за каждого пациента 10-12 рублей в месяц. Корова в те времена стоила 9 рублей. Уже через полгода в Скиносах живет около двухсот больных.
1 марта 1937 года жители Кишинева простились с Анатолием Дмитриевичем Коцовским в церкви Александро-Невского братства. Нечто подобное происходило в столице Бессарабии лишь год назад, когда ушел из жизни главный врач и основатель инфекционной больницы, спасший Кишинев от эпидемии оспы и дифтерии, общественный деятель Тома Чорба.