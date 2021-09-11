https://ru.sputnik.md/20210911/zainteresovany-pas-razvitii-i-uglublenii-otnosheniy-russia-44674176.html

Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Россией

Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Россией

Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Российской Федерацией

2021-09-11T19:18+0300

2021-09-11T19:18+0300

2021-09-11T19:18+0300

радио

в молдове

газ

россия

майя санду

газпром

сергей манастырлы

pas

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Партия PAS, которой принадлежит большинство в парламенте Молдовы, на данный момент не заинтересована в развитии и углублении отношений с Россией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.По его словам, главными вопросами в повестке российско-молдавских отношений остаются либерализация экспорта молдавской продукции на рынок России и решение газового вопроса – урегулирование контракта по газу и определение цен на голубое топливо.В вопросе экспорта молдавской продукции, как отметил собеседник, президент Молдовы Майя Санду, по крайней мере, заявила о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет.Как считает аналитик, он не думает, что участие Майи Санду в саммите "Крымская платформа" добавит ясности в подписании контракта с "Газпромом".

россия

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2021

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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