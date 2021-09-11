https://ru.sputnik.md/20210911/zainteresovany-pas-razvitii-i-uglublenii-otnosheniy-russia-44674176.html
Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Россией
Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Россией
Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Российской Федерацией
2021-09-11T19:18+0300
2021-09-11T19:18+0300
2021-09-11T19:18+0300
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в молдове
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майя санду
газпром
сергей манастырлы
pas
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Партия PAS, которой принадлежит большинство в парламенте Молдовы, на данный момент не заинтересована в развитии и углублении отношений с Россией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.По его словам, главными вопросами в повестке российско-молдавских отношений остаются либерализация экспорта молдавской продукции на рынок России и решение газового вопроса – урегулирование контракта по газу и определение цен на голубое топливо.В вопросе экспорта молдавской продукции, как отметил собеседник, президент Молдовы Майя Санду, по крайней мере, заявила о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет.Как считает аналитик, он не думает, что участие Майи Санду в саммите "Крымская платформа" добавит ясности в подписании контракта с "Газпромом".
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, газ, россия, майя санду, газпром, сергей манастырлы, pas, видео
Заинтересованы ли в партии PAS в развитии и углублении отношений с Россией
Политолог Сергей Манастырлы рассказал, улучшат ли представители новой власти отношения с Россией.
Партия PAS, которой принадлежит большинство в парламенте Молдовы, на данный момент не заинтересована в развитии и углублении отношений с Россией. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политолог Сергей Манастырлы.
"На сегодняшний день очевидно, что в PAS не заинтересованы в развитии и углублении отношений с РФ. Если говорить о сохранении отношений, то в PAS могут быть заинтересованы в косметическом сохранении, в том, чтобы визуально выглядело так же, но они не собираются наполнять эти отношения смыслом", – сказал Манастырлы.
По его словам, главными вопросами в повестке российско-молдавских отношений остаются либерализация экспорта молдавской продукции на рынок России и решение газового вопроса – урегулирование контракта по газу и определение цен на голубое топливо.
В вопросе экспорта молдавской продукции, как отметил собеседник, президент Молдовы Майя Санду, по крайней мере, заявила о работе в этом направлении, но к данному моменту результатов этой работы нет.
"В вопросе цены на газ и нового контракта, который с приближением отопительного сезона становится все более актуальным, ясности тоже не видно. Конечно, хотелось бы от PAS больше ясности", - добавил Манастырлы.
Как считает аналитик, он не думает, что участие Майи Санду в саммите "Крымская платформа" добавит ясности в подписании контракта с "Газпромом".