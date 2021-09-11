https://ru.sputnik.md/20210911/zakharova-kompanii---razrabotchiki-umnogo-golosovaniya-svyazany-s-pentagonom-44675513.html

Захарова: компании - разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном

Захарова: компании - разработчики "Умного голосования" связаны с Пентагоном

Ранее посла США Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел России. 11.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-11T15:49+0300

2021-09-11T15:49+0300

2021-09-11T15:49+0300

россия

сша

выборы

мария захарова

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КИШИНЕВ, 11 сен– Sputnik. Вызов посла США Джона Салливана в МИД РФ был связан с тем, что Вашингтон поддерживает "Умное голосование" - проект "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), все компании, которые участвовали в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном, рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.Салливан в пятницу был вызван в Министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы, передает РИА Новости."Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование", по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, – США", - заявила Захарова в эфире Радио России.Она добавила, что "все компании, которые участвовали в его разработке, так или иначе связаны с Пентагоном".Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности ФБК. Юрист Илья Ремесло заявлял РИА Новости, что пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики.

https://ru.sputnik.md/20210910/zakharova-o-zavershenii-stroitelstva-sevpotoka---2-prizyvaem-ne-chinit-prepyatstviya-44644330.html

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